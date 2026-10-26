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경기도의회, 경기도교육청 예산결산특별위원회 현장정책회의 실시

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수정 2026-10-26 15:57
입력 2026-10-26 15:57
세줄 요약
  • 예결특위, 고양·파주 교육 현장 방문
  • 율곡연수원·미디어교육센터 운영 점검
  • 미래통일교육·안보체험 인프라 확인
- 경기도교육청 예결특위, 교육 현장 점검으로 예산심사 전문성 강화
- 율곡연수원·미디어교육센터 방문 통해 교직원 연수 및 미디어교육 발전 방안 모색
- 미래통일교육센터·캠프그리브스 방문 통해 미래·통일교육 및 안보체험 인프라 점검
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▲경기도의회 경기도교육청 예산결산특별위원회 위원들이 23일 경기도교육청미디어교육센터를 방문해 시설을 점검하고 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)
▲경기도의회 경기도교육청 예산결산특별위원회 위원들이 23일 경기도교육청미디어교육센터를 방문해 시설을 점검하고 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)


경기도의회 경기도교육청 예산결산특별위원회(위원장 이채명)가 내년도 본예산안 심사의 효율성과 전문성을 높이기 위해 고양과 파주 지역 주요 교육 기관을 찾아 사업 추진 실태와 현장 여건을 점검했다.

경기도교육청 예산결산특별위원회는 지난 22일부터 23일까지 이틀간 고양 및 파주 일원에서 주요 교육 현장을 방문해 운영 현황을 살피고 발전 방안을 모색하는 현장정책회의를 진행했다. 이번 일정에는 이채명 위원장을 비롯해 변재석 부위원장, 박은주·오민용·우현욱·윤도희·장정희·채명기·최순자·차유미 위원 등 총 10명의 위원이 참석했다.

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▲경기도교육청 예산결산특별위원회 위원들이 지난 23일 경기도교육청미래통일교육센터 앞에서 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)
▲경기도교육청 예산결산특별위원회 위원들이 지난 23일 경기도교육청미래통일교육센터 앞에서 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)


일정 첫날인 22일 오전 위원회는 ‘2027년도 경기도교육청 본예산안 관련 정담회’를 열고 도교육청 집행부와 최근의 교육재정 여건을 공유하며 효율적인 예산 편성 방향을 논의했다.

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▲경기도교육청 예산결산특별위원회가 22일 ‘2027년도 경기도교육청 본예산(안) 심사대비 사전설명회’를 열고 교육재정 여건을 점검하고 있다. (사진=경기도의회)
▲경기도교육청 예산결산특별위원회가 22일 ‘2027년도 경기도교육청 본예산(안) 심사대비 사전설명회’를 열고 교육재정 여건을 점검하고 있다. (사진=경기도의회)


이어 같은 날 오후에는 파주시 소재 경기도교육청율곡연수원을 찾아 교직원 연수 프로그램 운영 실태와 시설 안전 상태를 점검하고 관계자들의 의견을 청취했다. 위원들은 변화하는 교육 환경에 부합하는 맞춤형 교원 연수의 필요성을 짚으며, 노후 연수 시설의 현대화와 교육 프로그램의 질적 향상을 위한 지원 방안을 검토했다.

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▲경기도교육청 예산결산특별위원회 위원들이 22일 경기도교육청율곡연수원을 방문해 운영 현황을 보고받고 있다. (사진=경기도의회)
▲경기도교육청 예산결산특별위원회 위원들이 22일 경기도교육청율곡연수원을 방문해 운영 현황을 보고받고 있다. (사진=경기도의회)


둘째 날인 23일 오전에는 고양시에 위치한 경기도교육청미디어교육센터를 방문해 미디어교육 시설과 운영 전반을 확인하고 일선 학교 현장에 필요한 미디어교육 지원 대책을 모색했다. 이어 경기도교육청미래통일교육센터를 찾아 현장 중심의 통일·미래교육 인프라 구축 현황을 점검하며 학생 눈높이에 맞춘 교육 프로그램 운영 방안을 논의했다. 이후 파주 비무장지대(DMZ) 일원의 캠프그리브스를 방문해 안보체험 프로그램과 관련 시설을 둘러보며 현장의 건의사항을 수렴했다.


서울시의회 국민의힘 원내대표단, 서울시교육청과 정책협의회 개최
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이채명 위원장은 “이번 현장정책회의는 교육 현장의 실태를 직접 확인하고 경기교육이 나아가야 할 방향을 함께 고민하는 뜻깊은 시간이 되었다”며 “어려운 교육 여건 속에서도 학생들과 교직원들에게 실질적인 도움이 될 수 있도록, 현장에서 청취한 귀한 의견들을 향후 의정 활동에 충실히 담아내겠다”고 밝혔다.

양승현 리포터
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