이건희 경기도의원 “2027년 본예산에 장애인직업재활시설 지원이 충실히 반영되도록 노력하겠다”

세줄 요약 남양주 직업재활시설 체육대회 참석, 이용인·종사자 격려

장애인 자립 기반인 시설 운영 지원과 처우개선 강조

2027년 본예산에 관련 예산 반영 노력 약속

이미지 확대 ▲이건희 의원이 16일 열린 ‘제4회 남양주시장애인직업재활시설 연합 체육대회’에 참석해 인사말을 하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 보건복지위원회 이건희 의원(더불어민주당, 남양주1-화도읍·수동면)이 녹록지 않은 지방재정 여건 속에서도 장애인의 경제적 자립과 일자리 기반인 장애인직업재활시설 운영 지원 및 종사자 처우개선 예산을 안정적으로 확보해야 한다고 강조했다.이건희 의원은 지난 16일 개최된 ‘제4회 남양주시장애인직업재활시설 연합 체육대회’에 참석해 직업재활시설 이용인과 현장 종사자들을 격려하고, 재정 여건 악화로 인해 장애인의 자립 및 일자리 지원 정책이 위축되지 않도록 의회 차원의 노력을 다하겠다고 밝혔다.남양주시장애인직업재활시설협의회가 주최한 이번 체육대회는 ‘하나 되는 우리, 함께 뛰는 행복’을 주제로 마련됐다. 이날 현장에는 관내 장애인직업재활시설 이용인과 종사자, 유관 기관 관계자 등이 참석해 체육활동과 교류를 통해 화합을 다지고 기관 간 연대와 협력의 의미를 되새겼다.이 의원은 참석자들과 인사를 나누며 현장의 애로사항을 청취하고, 장애인직업재활시설의 안정적인 운영 기반 마련과 지원 확대 필요성에 뜻을 같이했다.이 의원은 “장애인직업재활시설은 단순히 일자리를 제공하는 공간이 아니라 장애인이 자신의 능력을 발휘하고 경제적 자립과 사회참여의 기회를 넓혀가는 중요한 기반”이라며 “시설의 안정적인 운영과 종사자들의 헌신이 뒷받침될 때 장애인의 일할 권리도 온전히 보장될 수 있다”고 역설했다.이어 “최근 경기도의 재정 여건이 악화되면서 복지예산 전반에 대한 우려가 커지고 있지만, 재정이 어렵다는 이유로 장애인의 자립과 일자리를 위한 필수적인 지원까지 위축되어서는 안 된다”며 “한정된 재원일수록 사업의 필요성과 우선순위를 면밀히 살펴 꼭 필요한 복지예산이 현장에서 안정적으로 유지될 수 있도록 해야 한다”고 짚었다.특히 이 의원은 “다가오는 2027년도 본예산 심의 과정에서 장애인직업재활시설의 운영 지원과 종사자 처우개선에 필요한 예산이 적정하게 반영됐는지 꼼꼼히 살피겠다”며 “현장의 목소리를 바탕으로 집행부와 지속적으로 협의하고, 필요한 예산이 확보될 수 있도록 보건복지위원회 위원으로서 적극적인 역할을 하겠다”고 약속했다.끝으로 이건희 의원은 “예산은 숫자로 편성되지만 그 영향은 장애인과 가족, 그리고 복지 현장의 일상으로 이어진다”며 “어려운 재정 상황에서도 장애인이 일할 기회를 잃지 않고 이용인과 종사자 모두가 안정적인 환경에서 직업재활 활동을 이어갈 수 있도록 책임 있게 살피겠다”고 밝혔다.양승현 리포터