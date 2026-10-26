경기도의회 경제노동연구회, 산업전환 대응 직업교육·훈련 개선방안 연구 착수

세줄 요약 경제노동연구회, 경기도기술학교 개선 연구 착수

산업전환 대응 직업교육·훈련 체계 재설계 추진

운영 실태 진단과 현장 수요 반영 방안 모색

이미지 확대 ▲경기도의회 의원연구단체 경제노동연구회(회장 장태환)가 26일 경제노동위원회 회의실에서 열린 정책연구용역 착수보고회에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 경제노동위원회 소속 의원들로 구성된 의원연구단체인 경제노동연구회(회장 장태환, 더불어민주당, 의왕2)가 디지털 전환과 산업구조 개편에 발맞춰 경기도기술학교의 교육과정과 운영체계를 전면 재설계하기 위한 정책연구에 착수했다.경제노동연구회는 26일 도의회 경제노동위원회 회의실에서 「산업전환 대응 직업훈련·교육 개선 방안 연구: 경기도 기술학교를 중심으로」 정책연구용역 착수보고회를 개최했다.이번 연구용역은 급격한 산업전환에 따라 직업교육·훈련의 중요성이 날로 커지는 상황에서 경기도기술학교의 전반적인 운영 실태를 진단하고, 변화하는 산업현장의 인력 수요에 부합하는 맞춤형 교육과정과 운영체계 개선방안을 도출하고자 추진됐다.이날 보고회에는 장태환 회장을 비롯한 경제노동연구회 소속 도의원들과 연구용역 수행기관인 안양대학교 산학협력단 연구진, 경기도 일자리경제정책과 및 경기도일자리재단 경기도기술학교 관계자 등이 참석해 연구 추진 방향과 세부 과제를 논의했다.책임연구원을 맡은 이홍재 안양대학교 교수는 연구 추진계획 발표를 통해 ▲경기도기술학교의 교육과정 및 운영 실태 분석 ▲산업전환에 따른 직업교육·훈련 수요 파악 ▲산업현장과 연계한 교육과정 재설계 및 운영 개선방안 등을 중점적으로 다룰 예정이라고 보고했다.이어진 질의응답 시간에는 도내 산업구조 변화에 대응하는 직업훈련의 중장기 방향과 경기도기술학교의 역할 재정립, 교육과정의 현장 적합성 제고 및 훈련 성과 향상 방안 등에 대한 다각적인 의견이 오갔다.장태환 회장은 “산업구조와 고용환경이 빠르게 변화하는 상황에서 경기도기술학교가 앞으로 어떤 역할을 수행해야 할지 진지하게 고민해야 할 시점”이라며 “기존 교육훈련체계의 성과와 한계를 객관적으로 진단하고, 도민의 취업 역량 강화와 산업현장의 인력 수요를 효과적으로 연결할 수 있는 발전 방향을 모색해야 한다”고 강조했다.이어 “현장의 목소리와 객관적인 분석을 바탕으로 실효성 있는 정책 대안을 마련하고, 연구 결과가 경기도기술학교의 실질적인 운영 개선으로 이어질 수 있도록 의회 차원에서도 적극적으로 노력하겠다”고 밝혔다.한편 안양대학교 산학협력단이 수행하는 이번 정책연구용역은 오는 12월 29일까지 약 3개월에 걸쳐 진행된다. 경제노동연구회는 최종 도출된 연구 결과를 토대로 경기도기술학교의 운영 혁신과 산업전환 대응 직업교육·훈련 정책 수립을 뒷받침하는 의정활동에 적극 활용할 방침이다.양승현 리포터