김경옥 경기도의원, 경기도교육청교직원복지센터 방문… “교직원 마음건강 지원체계 촘촘히 살펴야”

세줄 요약 교직원복지센터 방문, 마음건강 지원체계 점검

온라인 검진·상담·회복 프로그램 운영 확인

예방부터 복귀까지 촘촘한 지원 필요 강조

이미지 확대 ▲김경옥 경기도의원(왼쪽 첫 번째)이 23일 경기도교육청교직원복지센터를 방문해 사업 운영 현황을 살피고 직원들을 격려하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 교육기획위원회 김경옥 의원(더불어민주당, 평택3)은 지난 23일 경기도교육청교직원복지센터를 방문해 교직원 마음건강 지원체계와 주요 복지사업 운영 실태를 점검하고 현장 관계자들의 의견을 청취했다.이번 현장 방문은 ‘현장에 답이 있다’는 김경옥 의원의 의정활동 기조에 맞춰 추진됐다. 교원 및 교직원이 교육 현장에서 겪는 심리적 어려움을 덜어줄 지원체계가 실효성 있게 작동하는지 확인하고, 실제 이용하는 마음건강 지원 현장을 직접 살피기 위한 취지다.현재 경기도교육청교직원복지센터는 교직원 마음건강 상시 지원체계를 구축하기 위해 온라인 심리검진, 전문심리상담, 고위험군 지원 및 생애주기별·직종별 심리지원 프로그램 등을 운영 중이다. 특히 예방 단계부터 치유와 회복, 현장 복귀까지 연계되는 종합 심리지원체계 마련에 주력하고 있다.이날 센터의 상담 및 정서회복 프로그램 운영 현황을 둘러본 김 의원은 교직원들이 한층 쉽고 편안하게 마음건강 지원 서비스를 이용할 수 있는 환경 조성을 주문했다.김 의원은 “학교 현장에서 학생들을 가르치고 지원하는 교직원의 마음이 건강해야 교육도 안정적으로 이뤄질 수 있다”며 “문제가 발생한 이후의 치료에만 머무르지 않고, 교직원들이 부담 없이 도움을 요청할 수 있도록 예방과 조기 발견, 상담, 회복까지 촘촘하게 이어지는 지원체계를 갖추는 것이 중요하다”고 말했다.또한 센터 실무진에 대한 보호와 관리 필요성도 함께 짚었다. 김 의원은 “교직원복지센터가 18만 경기교육가족을 위한다는 마음으로 맡은 역할을 충실히 해주길 바란다”며 “도움을 필요로 하는 교직원을 지원하는 것도 중요하지만, 상담과 지원 업무를 수행하는 센터 직원들 역시 정서적으로 소진되지 않도록 각별히 살펴야 한다”고 강조했다.끝으로 김경옥 의원은 “현장을 직접 찾아야 정책과 제도만으로는 보이지 않는 어려움을 확인할 수 있다”며 “앞으로도 교직원들이 건강하게 교육활동에 전념할 수 있도록 현장의 목소리를 지속적으로 듣고, 필요한 지원 방안을 꼼꼼히 살펴나가겠다”고 밝혔다.양승현 리포터