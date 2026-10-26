윤종영 경기도의원 ‘평화·안보 역사자원 보존·활용 조례’ 시행 후속사업 추진 점검
수정 2026-10-26 17:30
입력 2026-10-26 17:30
세줄 요약
- 조례 시행 후속사업 추진방안 점검
- 평화·안보 역사자원 DB 구축 논의
- 교육·관광 연계와 협력체계 강화
경기도의회 기획재정위원회 윤종영 부위원장(국민의힘, 연천)은 지난 15일 경기도의회 북부분원에서 경기도 평화협력과 관계자들로부터 「경기도 평화·안보 역사자원 보존 및 활용 조례」 시행에 따른 2027년 사업 추진방안을 보고받고, 조례의 실효성 확보를 위한 후속사업 추진 방향을 논의했다.
이번 업무보고는 윤종영 의원이 대표 발의해 지난 12일부터 시행된 「경기도 평화·안보 역사자원 보존 및 활용 조례」를 바탕으로, 도내 평화·안보 역사자원의 체계적 보존과 활용을 위한 구체적인 정책 실행방안을 마련하기 위해 진행됐다.
이날 경기도 평화협력과는 도의 재정여건을 감안해 기존의 평화·통일, DMZ, 국가유산 및 관광 분야 정책·사업을 유기적으로 연계하고, 관계기관 간 협력체계를 구축해 신규 재정부담을 최소화하면서 단계적으로 사업을 추진하겠다는 방침을 보고했다.
구체적인 추진방안으로는 ▲시·군 및 관계기관 보유자료를 활용한 평화·안보 역사자원 현황 조사와 기초목록 작성 ▲도·시·군 누리집 및 관광 홍보채널을 활용한 역사자원 홍보와 관광 연계 ▲평화·통일 교육 및 보훈·기념행사와 연계한 교육·해설 콘텐츠 활용 ▲도 관련 부서와 시·군, 보훈·군 관련 기관 및 경기관광공사 간 협력체계 구축 ▲기존 정책계획과 연계한 5개년 기본계획 및 연도별 시행계획 수립 등이 제시됐다.
더불어 경기도는 평화·안보 역사자원 데이터베이스(DB) 구축과 기본계획 수립을 우선 추진하고, 향후 재정여건 등을 고려해 역사자원의 보존·정비 사업으로 범위를 확대하는 방안도 검토할 예정이다.
그동안 윤 의원은 연천군의 UN군 화장장과 군마 레클리스 등 경기북부 일대에 산재한 평화·안보 역사자원의 가치를 재조명하고, 이를 지역 역사교육 및 관광 활성화와 연계하기 위한 의정활동을 이어왔다. 특히 지난 8월 25일 연천군 종합복지관에서 입법정책토론회를 열어 전문가와 관계기관, 지역주민의 의견을 수렴하며 관련 제도적 기반을 다진 바 있다.
보고를 청취한 윤 의원은 “그동안 개별적으로 관리되거나 충분히 활용되지 못했던 평화·안보 역사자원들을 경기도 차원에서 체계적으로 보존하고 활용할 수 있는 제도적 기반이 마련됐다는 점에서 의미가 크다”고 강조했다.
이어 “재정여건을 고려해 기존 사업과 연계하는 것도 중요하지만, 단순한 자료조사나 홍보에 그치지 않고 역사자원의 실질적인 보존과 정비, 교육·관광 콘텐츠 개발로 이어져야 한다”며 “우선 추진할 수 있는 사업부터 차질 없이 시행하고, 중장기적으로 필요한 사업에 대해서는 재원 확보 방안도 함께 검토할 필요가 있다”고 당부했다.
끝으로 윤종영 의원은 “UN군 화장장과 레클리스 등 경기북부의 소중한 역사자원이 지역을 넘어 대한민국의 평화와 안보의 가치를 알리는 교육·관광 자산으로 발전할 수 있도록 노력하겠다”며 “이번 조례 제정이 선언적인 입법에 머무르지 않고 실질적인 정책 성과로 이어질 수 있도록 후속사업 추진 상황을 지속적으로 점검하겠다”고 밝혔다.
양승현 리포터
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