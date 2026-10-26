윤종영 경기도의원 ‘평화·안보 역사자원 보존·활용 조례’ 시행 후속사업 추진 점검

세줄 요약 조례 시행 후속사업 추진방안 점검

평화·안보 역사자원 DB 구축 논의

교육·관광 연계와 협력체계 강화

이미지 확대 ▲윤종영 경기도의원이 평화·안보 역사자원 현장을 찾아 헌화하고 참배하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 기획재정위원회 윤종영 부위원장(국민의힘, 연천)은 지난 15일 경기도의회 북부분원에서 경기도 평화협력과 관계자들로부터 「경기도 평화·안보 역사자원 보존 및 활용 조례」 시행에 따른 2027년 사업 추진방안을 보고받고, 조례의 실효성 확보를 위한 후속사업 추진 방향을 논의했다.이번 업무보고는 윤종영 의원이 대표 발의해 지난 12일부터 시행된 「경기도 평화·안보 역사자원 보존 및 활용 조례」를 바탕으로, 도내 평화·안보 역사자원의 체계적 보존과 활용을 위한 구체적인 정책 실행방안을 마련하기 위해 진행됐다.이날 경기도 평화협력과는 도의 재정여건을 감안해 기존의 평화·통일, DMZ, 국가유산 및 관광 분야 정책·사업을 유기적으로 연계하고, 관계기관 간 협력체계를 구축해 신규 재정부담을 최소화하면서 단계적으로 사업을 추진하겠다는 방침을 보고했다.구체적인 추진방안으로는 ▲시·군 및 관계기관 보유자료를 활용한 평화·안보 역사자원 현황 조사와 기초목록 작성 ▲도·시·군 누리집 및 관광 홍보채널을 활용한 역사자원 홍보와 관광 연계 ▲평화·통일 교육 및 보훈·기념행사와 연계한 교육·해설 콘텐츠 활용 ▲도 관련 부서와 시·군, 보훈·군 관련 기관 및 경기관광공사 간 협력체계 구축 ▲기존 정책계획과 연계한 5개년 기본계획 및 연도별 시행계획 수립 등이 제시됐다.더불어 경기도는 평화·안보 역사자원 데이터베이스(DB) 구축과 기본계획 수립을 우선 추진하고, 향후 재정여건 등을 고려해 역사자원의 보존·정비 사업으로 범위를 확대하는 방안도 검토할 예정이다.그동안 윤 의원은 연천군의 UN군 화장장과 군마 레클리스 등 경기북부 일대에 산재한 평화·안보 역사자원의 가치를 재조명하고, 이를 지역 역사교육 및 관광 활성화와 연계하기 위한 의정활동을 이어왔다. 특히 지난 8월 25일 연천군 종합복지관에서 입법정책토론회를 열어 전문가와 관계기관, 지역주민의 의견을 수렴하며 관련 제도적 기반을 다진 바 있다.보고를 청취한 윤 의원은 “그동안 개별적으로 관리되거나 충분히 활용되지 못했던 평화·안보 역사자원들을 경기도 차원에서 체계적으로 보존하고 활용할 수 있는 제도적 기반이 마련됐다는 점에서 의미가 크다”고 강조했다.이어 “재정여건을 고려해 기존 사업과 연계하는 것도 중요하지만, 단순한 자료조사나 홍보에 그치지 않고 역사자원의 실질적인 보존과 정비, 교육·관광 콘텐츠 개발로 이어져야 한다”며 “우선 추진할 수 있는 사업부터 차질 없이 시행하고, 중장기적으로 필요한 사업에 대해서는 재원 확보 방안도 함께 검토할 필요가 있다”고 당부했다.끝으로 윤종영 의원은 “UN군 화장장과 레클리스 등 경기북부의 소중한 역사자원이 지역을 넘어 대한민국의 평화와 안보의 가치를 알리는 교육·관광 자산으로 발전할 수 있도록 노력하겠다”며 “이번 조례 제정이 선언적인 입법에 머무르지 않고 실질적인 정책 성과로 이어질 수 있도록 후속사업 추진 상황을 지속적으로 점검하겠다”고 밝혔다.양승현 리포터