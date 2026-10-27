박순희 경기도의원, 부천 부안초 복합특수학급 개설 공사 앞두고 학생 안전 확보 및 노후시설 전반 개선 촉구

세줄 요약 부안초 복합특수학급 개설 앞두고 안전 우려 제기

학부모들, 노후 건물 공사 따른 학습권 침해 호소

박순희 의원, 종합 정비와 정보 공개 촉구

이미지 확대 ▲박순희 경기도의원(정면 오른쪽)과 유승현 부천시의원(정면 왼쪽)이 27일 경기도의회 부천상담소에서 부천교육지원청 관계자 및 부안초등학교 학부모들과 학생 안전 확보 및 학교 시설 개선 방안을 논의하고 있다. (사진=경기도의회)

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부천 부안초등학교의 복합특수학급 개설과 공간재구조화사업 추진을 앞두고 학생들의 안전과 학습권을 보장하기 위해 노후 시설 전반을 아우르는 종합 정비 대책이 마련돼야 한다는 지적이 제기됐다.경기도의회 교육기획위원회 박순희 의원(더불어민주당, 부천8)은 27일 경기도의회 부천상담소에서 부천시의회 유승현 의원(더불어민주당, 부천사), 부천교육지원청 관계자 및 부안초등학교 학부모들과 정담회를 열고, 복합특수학급 개설 공사에 따른 학생 안전 문제와 학교 시설 개선 방안을 논의하며 학교 전반에 대한 종합 정비 대책 수립을 촉구했다.이번 자리는 부안초등학교의 공간재구조화사업과 복합특수학급 개설을 앞둔 상황에서 학생들의 안전한 교육환경을 확보해야 한다는 학부모들의 목소리를 청취하기 위해 마련됐다.이날 참석한 학부모들은 교내 시설 및 공간 변화 과정에서 학생 안전이 충분히 담보될 수 있을지 우려를 나타내며 “학교 현장의 여건을 면밀히 살펴 실질적인 안전 대책을 마련해야 한다”고 건의했다.특히 학부모들은 “40년 이상 된 노후 건물에서 공간재구조사업이 진행되고 복합특수학급이 개설되면 학생들이 이동하며 수업을 받아야 하는 상황이 발생할 수 있다”며 “학생들의 안전과 학습 불편을 최소화할 수 있도록 사업 전반을 재검토해야 한다”고 요청했다.더불어 자녀들이 생활하는 교육환경에 직접적인 영향을 주는 사업임에도 추진 과정에 관한 정보가 충분히 공유되지 않아 불안감이 커지고 있다고 토로하며, 구체적인 학생 안전 대책 수립과 사업 추진 과정 및 관련 정보의 투명한 공개를 요구했다.이에 박순희 의원은 “학교 시설과 교육환경의 변화는 학생과 학부모의 일상에 직접적인 영향을 미치는 사안인 만큼 사업 추진 과정에서 학교와 교육 당국이 학부모들과 충분히 소통하고 의견을 반영하는 절차가 반드시 필요하다”고 짚었다.이어 부안초등학교의 건물 노후화 문제를 언급하며 “공간재구조화사업이라는 개별 사업에만 초점을 맞출 것이 아니라 학교 전체의 노후 시설을 종합적으로 점검하고 시설 전반에 대한 체계적인 개선 대책을 마련해야 한다”고 주문했다.끝으로 박순희 의원은 “부안초등학교의 현안을 단순히 공간을 재구성하는 사업으로만 접근해서는 안 된다”며 “복합특수학급 개설에 따른 학생 안전 문제를 꼼꼼히 살피는 동시에 학교 전체의 노후 시설을 종합적으로 개선할 수 있는 대책을 마련해야 한다”고 밝혔다.양승현 리포터