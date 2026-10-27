박은경 경기도의원, 학교 영양사 근무 여건·급식 현장 안전관리 실태 점검

세줄 요약 학교 영양사 근무 여건과 급식 안전관리 점검

전보·교류 제한과 검수 수당 문제 제기

시설관리 부담 확대에 따른 개선 논의

이미지 확대 ▲박은경 경기도의원(가운데)이 26일 경기도의회 의원실에서 전국교육공무직본부 경기지부 관계자들과 정담회를 열고 학교 교육공무직 영양사의 근무 여건 및 급식 현장 안전관리 실태를 논의하고 있다. (사진=경기도의회)

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일선 학교 교육공무직 영양사들의 전보·교류 제한과 식재료 검수 및 시설관리 업무 부담 등 급식 현장의 고충을 살피고 개선 방안을 모색하는 소통의 장이 열렸다.경기도의회 교육기획위원회 박은경 의원(더불어민주당, 안산6)은 지난 26일 도의회 의원실에서 전국교육공무직본부 경기지부 관계자들과 정담회를 열고, 학교 교육공무직 영양사의 근무 여건과 급식 현장의 안전관리 실태에 관한 의견을 청취했다.이날 정담회에서 경기지부 관계자들은 교육공무직 영양사의 전보·교류 기회 축소를 비롯해 식재료 검수에 따른 시간외근무 인정 문제, 학교 시설관리 인력 부족에 따른 업무 부담 등을 핵심 현안으로 건의했다.먼저 교육공무직 영양사의 전보·교류와 관련해 영양사 퇴직 등으로 결원이 발생했을 때 기간제 영양교사가 배치되면서, 기존 교육공무직 영양사들의 학교 간 이동 기회가 좁아지고 있다는 지적이 나왔다. 이에 경기지부 측은 타 시도 운영 사례 등을 제시하며 인력 배치 절차와 기준에 대한 검토를 요청했다.또한 학교급식용 식재료 검수가 정규 근무시간 이전에 진행되는 경우에도 각 학교의 예산 사정과 관리자의 판단에 따라 시간외근무 인정 여부가 달라질 수 있다는 현장의 고충을 전했다. 이에 참석자들은 검수 업무의 특성과 학교별 운영 여건을 반영한 제도 개선 필요성을 논의했다.이와 함께 학교 시설관리 인력이 줄어들고 산업안전보건 관련 업무가 넓어짐에 따라, 영양사들이 급식시설 유지·보수와 산업재해 대응 등 본연의 급식 업무 외에도 여러 부수적인 업무를 맡고 있다는 애로사항도 공유됐다.박은경 의원은 급식 종사자의 근무 여건이 학교급식의 안정적 운영과 학생 안전에도 직결될 수 있는 만큼, 일선 현장의 어려움을 구체적으로 파악할 필요가 있다는 점에 공감했다.다만 영양교사와 교육공무직 영양사의 배치 문제, 시간외근무 수당 지급 및 시설관리 인력 운영 등은 관련 법령과 인사·노무체계, 교육재정 여건을 종합적으로 고려해야 하는 사안이므로 신중한 접근이 필요하다는 입장을 나타냈다. 그러면서 현장의 요구사항과 제도적·재정적 제약을 함께 살피며 실현 가능한 개선 방향을 찾아야 한다고 설명했다.끝으로 박은경 의원은 학교급식 현장에서 제기되는 다양한 목소리를 지속적으로 경청하고, 전반적인 운영 현황과 지원체계를 점검하는 등 관련 현안을 면밀히 살펴보겠다고 밝혔다.양승현 리포터