최명진 경기도의원, 김포 특수학교 설립 추진상황 점검… “원도심 학생도 소외되지 않도록 균형 배치 고민해야”
수정 2026-10-28 16:30
입력 2026-10-28 16:30
세줄 요약
- 김포 특수학교 설립 추진 현황 점검
- 원도심·원거리 학생 소외 방지 주문
- 중학교·전공과 수요 반영 필요 제기
김포 지역 특수학교 설립을 추진하는 과정에서 원도심 등 원거리 통학 학생이 소외되지 않도록 지역 간 균형 배치를 고려하고, 중학교 및 전공과 과정 수요를 반영해야 한다는 의견이 제시됐다.
경기도의회 최명진 의원(더불어민주당, 김포1)은 28일 경기도교육청 특수교육과 및 학교설립과 관계자로부터 김포 지역 특수학교 설립 추진 현황을 보고받고, 일선 학부모들의 건의사항을 전달했다.
이날 업무보고에서는 공공택지 개발과 연계한 부지 확보 협의를 비롯해 ▲특수학교 배치 지역의 균형 ▲원거리 통학 부담 해소 ▲중학교·전공과 과정 수요 반영 등이 주요 현안으로 논의됐다.
최명진 의원은 “특수학교가 일반 학교보다 교육 프로그램과 환경 면에서 아이들에게 더 낫다는 기대가 크다”며 “학교가 언제 들어설지 궁금해하는 목소리가 많다”고 말했다.
이어 “공공택지 개발에 맞춰 부지를 확보하는 것이 현실적인 방법이라는 점은 알고 있다”면서도 “스쿨버스가 운영되더라도 직접 아이를 태워 다니는 가정이 많은 만큼, 먼 곳에 사는 학생들도 소외되지 않도록 균형 있는 배치를 함께 고민해 달라”고 주문했다.
아울러 학령기 단계별 교육 수요와 졸업 후 진로 대비의 필요성도 짚었다. 최 의원은 “초등학교까지는 일반 학교 특수학급에서 다닐 수 있지만 중학교부터는 쉽지 않고, 졸업 이후 진로를 걱정해 전공과를 원하는 경우도 많다”며 “설립 계획을 세울 때 이런 수요를 담고, 그 사이 특수학급을 늘릴 기회가 있다면 적극 챙겨 달라”고 당부했다.
최 의원은 “학교를 기다리는 가정에 추진 상황을 제때 알려야 한다”며 “김포에 특수학교가 차질 없이 설립될 수 있도록 계속 관심을 갖고 살피겠다”고 밝혔다.
양승현 리포터
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