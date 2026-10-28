최순자 경기도의원, 포천시 가족·여성·아동·이주민 정책 점검

세줄 요약 포천시 가족·여성·아동·이주민 정책 추진 현황 점검

2026년 성과와 2027년 업무계획 보고 청취

드림스타트·아동보호 체계 중심 지원 논의

이미지 확대 ▲최순자 경기도의원(가운데)이 27일 경기도의회 포천상담소에서 포천시 가족여성과 관계자들과 정담회를 갖고 주요 현안사업을 점검하고 있다. (사진=경기도의회)

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취약계층 아동 보호와 이주민의 안정적인 지역 정착을 뒷받침하기 위해 경기도와 포천시 간 가족·여성·아동 정책 연계 사업을 점검하고 지원 방향을 모색하는 자리가 마련됐다.경기도의회 여성가족평생교육위원회 및 경기도교육청예산결산특별위원회 소속 최순자 의원(더불어민주당, 비례대표)은 10월 27일 경기도의회 포천상담소에서 포천시 가족여성과 관계자들과 정담회를 열고, 2026년 주요 사업 성과와 2027년도 업무 추진계획을 보고받았다.이번 정담회는 포천시 내 가족·여성·아동·외국인 주민 관련 정책의 전반적인 추진 현황을 짚어보고, 경기도와 포천시의 연계사업을 중심으로 지역 현장에 필요한 정책적 지원 방안을 논의하고자 진행됐다.이날 포천시 가족여성과는 2026년 주요 성과로 ▲여성친화도시 조성 및 시민 참여 확산 ▲성평등 정책 기반 구축 및 여성정책 지원 ▲가족 다양성에 기반한 맞춤형 가족 지원과 돌봄 강화 ▲다문화가족의 지역사회 정착 지원 ▲시 직영 ‘더 큰 행복 포천시가족센터’ 운영을 통한 행정 혁신 ▲외국인 주민의 지역사회 정착 지원 및 내·외국인 화합 프로그램 운영 ▲방과 후 돌봄서비스 제공 ▲아동 지원 및 보호체계 강화 ▲아동학대 조기 발견을 위한 유관기관 협력체계 강화 등을 제시했다.이와 함께 2027년 주요 업무계획으로 ▲모두에게 안전하고 평등한 양성평등도시 조성 ▲체감형 맞춤 가족지원으로 행복한 가족친화도시 조성 ▲외국인 주민의 사회통합 및 지역사회 적응 지원 ▲아동의 건강한 성장을 위한 지원 ▲위기 대응과 자립 지원을 통한 안전한 성장 보장 등 5개 분야의 세부 추진 방향을 보고했다.최순자 의원은 취약계층 아동에게 통합서비스를 제공하는 ‘드림스타트 사업’과 아동학대 조사 및 피해아동 보호계획 수립 업무를 중점적으로 점검했다. 참석자들은 취약계층 아동의 건강한 성장을 돕기 위해 지속적인 지원이 뒷받침돼야 한다는 데 공감대를 형성했으며, 아동학대 의심 사례 발생 시 현장 출동과 응급조치, 피해아동 보호계획 수립 등 일련의 보호 체계 작동 현황도 함께 살폈다.최순자 의원은 “어린아이들은 마땅히 사랑받아야 하고, 상처받지 않도록 어른과 사회가 함께 지켜줘야 한다”며 “취약계층 아동들도 건강하고 안전하게 성장할 수 있도록 관심을 갖고 살펴보겠다”고 말했다.이어 “결혼이주배경 아동과 이주민들이 포천에 안정적으로 정착하고 지역사회 구성원으로 함께 어울려 살아갈 수 있기를 바란다”며 “여성과 남성 모두가 존중받는 성평등한 포천, 가족과 아동, 이주민이 함께 어우러지는 지역사회를 만들어가는 것이 중요하다”고 강조했다.최 의원은 “자연과 문화, 사람이 조화를 이루는 포천이 되길 바란다”며 “경기도와 포천시의 관련 사업들이 현장에서 실질적인 변화를 만들어낼 수 있도록 주요 정책의 추진 상황을 지속적으로 살펴보겠다”고 밝혔다.양승현 리포터