오현정 경기도의원, 자치분권 발전위원회 출범식 참석… 인사행정 분과위원 활동 본격화

세줄 요약 자치분권 발전위원회 출범식 참석, 제도 개선 논의

인사행정 분과위원 위촉, 지방의회 자율성 강화 과제

지방의회법·인사권·예산권 확대 추진 방향 점검

이미지 확대 ▲오현정 경기도의원(오른쪽)이 28일 열린 ‘제12대 경기도의회 자치분권 발전위원회 출범식’에서 남종섭 경기도의회 의장으로부터 위촉장을 받은 뒤 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

이미지 확대 ▲오현정 경기도의원(앞줄 오른쪽 두 번째)이 28일 경기도의회 대회의실에서 열린 ‘제12대 경기도의회 자치분권 발전위원회 출범식’에서 참석 위원들과 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 경제노동위원회 오현정 의원(더불어민주당, 화성2)은 28일 경기도의회 대회의실에서 열린 ‘제12대 경기도의회 자치분권 발전위원회 출범식’에 참석해 지방의회의 독립성과 자율성 강화를 위한 제도 개선 논의에 나섰다.‘도민의 오늘, 더 나은 내일! 지방의회법으로 여는 자치분권 새 시대’를 슬로건으로 진행된 이날 행사는 위원회 출범 추진경과 보고와 위촉장 수여에 이어 전체회의 순으로 진행됐다. 전체회의에서는 제11대 위원회 운영현황과 제12대 위원회 운영계획안, 향후 추진과제 등에 관한 업무보고가 다뤄졌다.경기도의회 자치분권 발전위원회는 자치분권 관련 개선 과제를 발굴하고 지방의회의 독립성 및 자율성을 높이기 위해 구성된 기구다. 향후 지방의회법 제정을 비롯해 자치입법권 강화, 지방의회 독립예산편성권 확보, 자체 감사권 강화 등 지방의회의 권한 확대를 위한 과제들을 중점 추진할 계획이다.위원회 내 인사행정 분과위원으로 위촉된 오현정 의원은 지방의회 인사운영 체계 개선과 조직 운영의 자율성 확보 방안을 집중적으로 다루게 된다. 분과의 주요 논의 과제는 ▲지방의회 독립 기준인건비 도입 및 자체 조직권 확보 ▲시·도의회 사무처장 직급 상향 조정 및 사무차장 신설 등이다. 아울러 정책지원관 운영 방안과 감사제도의 독립성·공정성 확보, 지방의회 감사권 강화를 위한 법·제도 개선 등도 주요 검토 안건에 포함됐다.지방의회가 의정활동을 원활히 수행하고 집행기관을 견제·감시하는 본연의 기능을 다하기 위해서는 이를 뒷받침할 인사·조직 운영 기반이 요구된다. 오 의원은 인사행정 분과위원으로서 관련 제도 개선 과제를 점검하고, 지방의회의 실질적인 자율성과 전문성을 제고하는 데 주력할 방침이다.오현정 의원은 “지난 제11대 경기도의회 자치분권 발전위원회의 뜻을 이어받아 도의회 자치분권 실현을 위해 노력하겠다”라며 “지방의회가 실질적인 인사권과 조직 운영의 자율성을 확보할 수 있도록 관련 제도 개선 과제를 면밀히 살피겠다”라고 밝혔다.한편 제12대 경기도의회 자치분권 발전위원회는 반기마다 전체 회의를 열어 자치분권 주요 의제를 설정하고 추진 현황을 점검할 예정이다. 또한 분기별 분과 회의를 통해 분과별 중점 과제를 구체화하고 자치분권 현안에 대응해 나갈 계획이다.양승현 리포터