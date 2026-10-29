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이선구 경기도의원, 내수면어업 지속가능 발전 위한 조례 제정 추진

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수정 2026-10-29 16:58
입력 2026-10-29 16:58
세줄 요약
  • 내수면어업 지원 조례 제정 추진
  • 생산기반·자원보호·유통 활성화 포함
  • 입법예고 뒤 도민 의견 수렴 예정
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▲이선구 의원. (사진=경기도의회)
▲이선구 의원. (사진=경기도의회)


경기도의회 이선구 의원(더불어민주당, 부천1)이 도내 내수면어업의 지속 가능한 발전을 도모하고 어업인의 경쟁력을 높이기 위해 「경기도 내수면어업등 육성 및 지원 조례안」 제정을 추진한다고 29일 밝혔다.

이번 조례안은 내수면어업을 비롯해 양식업과 수산종자생산업 등을 포괄하는 종합적인 지원 근거를 마련하고, 생산기반 확충부터 수산자원 보호, 기술개발, 가공·유통 활성화에 이르기까지 전 과정을 체계적으로 뒷받침하고자 발의됐다.

조례안에는 ▲경기도 내수면어업 진흥 시행계획의 매년 수립·시행 ▲시설·장비 개선 등 생산기반 확충 ▲수산종자 방류 및 어도·서식환경 개선 등 수산자원 조성·보호 ▲수산물 가공·유통 및 소비 활성화 ▲수산생물 질병 예방·방역과 수산물 안전관리 ▲생태계교란 생물 및 유해생물 관리 ▲기술개발과 전문인력 양성 등의 내용이 담겼다.

이선구 의원은 “이번 조례안은 어업인들이 안정적으로 생업을 이어가고 변화하는 산업환경에 대응할 수 있도록 체계적인 지원 근거를 마련하려는 것”이라며 “생산기반 확충과 수산자원 보호, 유통 활성화를 통해 내수면어업의 경쟁력을 높이는 계기가 되길 기대한다”라고 말했다.
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한편 해당 조례안은 오는 11월 2일까지 입법예고를 거쳐 도민 의견을 수렴한 뒤, 관련 절차에 따라 경기도의회에서 심의될 예정이다.

양승현 리포터
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