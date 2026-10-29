채신덕 경기도의회 문화체육관광위원장, 도민 참여형 생활예술 경연·축제 활성화 토론회 개최

세줄 요약 도민 참여형 생활예술 경연·축제 토론회 개최

조례 제정과 재정 지원 등 정책 기반 논의

지역 순회·네트워크 구축 필요성 제기

이미지 확대 ▲채신덕 경기도의회 문화체육관광위원장이 28일 경기도의회 중회의실2에서 열린 ‘경기도 생활예술 생태계 활성화를 위한 도민 참여형 경연·축제 추진 방안 모색 토론회’에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

이미지 확대 ▲채신덕 경기도의회 문화체육관광위원장이 28일 열린 ‘경기도 생활예술 생태계 활성화를 위한 도민 참여형 경연·축제 추진 방안 모색 토론회’에서 좌장을 맡아 토론을 주재하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 문화체육관광위원회 채신덕 위원장(더불어민주당, 김포2)이 28일 도민의 문화예술 향유 기회를 넓히고 생활예술 관련 제도적 기반을 다지기 위해 ‘경기도 생활예술 생태계 활성화를 위한 도민 참여형 경연·축제 추진 방안 모색 토론회’를 개최했다.이번 토론회는 생활예술 경연과 축제를 활성화하기 위한 조례 제정 등 실질적인 정책 지원 방안을 찾기 위해 기획됐다. 자리에는 문화예술 관련 단체 관계자와 분야별 전문가, 관계 공무원 등이 참석해 향후 정책 방향을 두고 머리를 맞댔다.주제발표에 나선 최혜자 문화디자인자리 대표는 ‘도민 참여형 경연·축제 추진을 위한 방안 모색’을 주제로 발제를 진행했다. 이어 채신덕 경기도의회 문화체육관광위원장이 좌장을 맡아 본격적인 토론을 주재하며 참석자들의 다각적인 의견을 수렴했다.채신덕 위원장은 “도민의 행복지수를 높이기 위해서는 생활예술 참여 기회를 확대하고, 도민들이 자발적으로 예술 활동에 참여할 수 있도록 동기를 부여하는 것이 중요하다”며 생활예술 생태계를 뒷받침할 제도적 장치 마련이 시급하다고 역설했다.지정토론에서 구자호 경기민예총 정책위원장은 생활예술 진흥을 위한 전문가의 역할을 짚으며, 지역 공동체 고유의 특성과 정체성이 녹아든 정책 추진이 필요하다고 제언했다.최영주 경기도문화원연합회 사무처장은 생활예술 축제가 도민의 자발적 참여와 표현을 토대로 운영되어야 한다는 점을 짚고, 단발성 행사에 머물지 않고 생활예술 저변 확대와 기초 토대 구축으로 연결되어야 한다고 강조했다.유상진 전 경기도 문화전문관은 생활예술 경연·축제의 파급력을 높이기 위해 경기도 31개 시·군을 순회하며 운영하는 방식을 제안함과 동시에 지역 간 연계·협력을 이끌어낼 네트워크 구축의 필요성을 피력했다.곽선미 경기도 예술정책과장은 생활예술 활성화를 뒷받침할 정책 지원과 조례 제정 취지에 공감을 표하면서, 실제 사업을 집행하는 단계에서 재정 여건을 감안한 실효성 있는 지원책이 수립되어야 한다는 입장을 전했다.뒤이어 진행된 자유토론 및 질의응답 시간에는 도민 참여형 생활예술 경연·축제를 안착시키기 위한 제도화 방안과 참여 폭 확대, 지속 가능한 지원 체계 구축 등을 둘러싸고 폭넓은 논의가 이뤄졌다. 특히 참석자들은 관련 조례 제정의 당위성에 뜻을 모으는 한편, 수립된 정책이 실제 현장의 사업으로 구현될 수 있도록 재정 뒷받침과 구체적인 실행 기반이 동반되어야 한다는 데 공감대를 형성했다.채신덕 위원장은 토론회를 마무리하며 “오늘 논의된 다양한 의견을 바탕으로 도민의 문화예술 참여 기회를 확대하고, 생활예술 경연·축제가 지속적으로 활성화될 수 있도록 제도적 기반과 정책적 지원 방안을 마련하겠다”고 밝혔다.양승현 리포터