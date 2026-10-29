고은정 경기도의회 부의장, ‘G-FAIR KOREA 2026’ 개막식 참석해 중소기업 지원 의지 밝혀

세줄 요약 고은정 부의장, G-FAIR KOREA 2026 개막식 참석

중소기업 세계시장 진출과 판로 확대 지원 의지 표명

1:1 상담회·어워즈 등 부대행사 함께 진행

이미지 확대 ▲고은정 경기도의회 부의장이 29일 고양 킨텍스에서 열린 ‘G-FAIR KOREA 2026’ 개막식에서 추미애 경기도지사, 김태형 미래과학협력위원장 등 내빈들과 개막 세리머니를 하고 있다. (사진=경기도의회)

이미지 확대 ▲고은정 경기도의회 부의장이 29일 고양 킨텍스 제1전시관에서 열린 ‘G-FAIR KOREA 2026(제29회 대한민국우수상품전시회)’ 개막식에서 축사를 하고 있다. (사진=경기도의회)

이미지 확대 ▲고은정 경기도의회 부의장이 29일 ‘G-FAIR KOREA 2026’ 개막식 후 추미애 경기도지사, 도의원들과 함께 참가기업 전시 부스를 방문해 관계자의 설명을 듣고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 고은정 부의장(더불어민주당, 고양10)이 10월 29일(목) 고양 킨텍스 제1전시관에서 개최된 ‘G-FAIR KOREA 2026(제29회 대한민국우수상품전시회)’ 개막식에 참석해 도내 중소기업들의 도약을 격려하고, 세계시장 진출을 뒷받침하기 위한 의회 차원의 지원 의지를 표명했다.경기도가 주관하고 경기도경제과학진흥원이 주최하는 ‘G-FAIR KOREA’는 경기도를 대표하는 브랜드 종합 전시회이자 국내 주요 중소기업 수출 전문 박람회다. 올해 행사는 리빙과 뷰티, 푸드, 테크 등 4대 핵심 소비재 전문 존으로 구성을 재편했다. 아울러 전시장 안에 ‘무역위기 대응존’을 새롭게 마련하고 종이를 쓰지 않는 디지털·친환경 ESG 전시 환경을 조성해 비즈니스 플랫폼 기능을 한층 강화했다.고은정 부의장은 이날 축사에서 “G-FAIR KOREA는 대한민국 우수 중소기업의 제품과 국내외 바이어를 연결하고, 새로운 판로와 성장의 기회를 만들어가는 기회의 장”이라며 “이번 전시회가 우리 중소기업의 우수한 제품들이 지역과 대한민국을 넘어 세계시장으로 뻗어나가는 계기가 되기를 바란다”고 말했다.이어 고 부의장은 “오늘의 좋은 만남이 실질적인 계약으로, 그 계약이 기업의 더 큰 성장으로 이어지기를 기대한다”며 “경기도의회도 미래과학협력위원회와 함께 중소기업의 판로 개척과 경쟁력 강화를 위해 힘과 지혜를 모으겠다”고 밝혔다.한편 이날 개막식에는 추미애 경기도지사를 비롯해 경기도의회 미래과학협력위원회 김태형 위원장, 박상현 부위원장, 류기준 의원과 해외 바이어, 참가기업 임직원 등 약 200여 명이 참석했다. 전시장 현장에서는 1:1 수출·구매 상담회와 우수기업 표창(G-FAIR 어워즈) 등 다양한 부대 프로그램이 함께 진행됐다.양승현 리포터