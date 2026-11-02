김태형 경기도의회 미래과학협력위원장 “글로벌 AI 허브 경기도 유치, 정책·예산 지원 방안 모색할 것”

세줄 요약 킨텍스 포럼 참석, 글로벌 AI 허브 유치 강조

도의회 역할 부각, 정책·예산 지원 의지 표명

유치 촉구 건의안 기반, 후속 지원 방안 검토

이미지 확대 ▲김태형 경기도의회 미래과학협력위원장이 10월 30일 킨텍스 제1전시장에서 열린 ‘경기도 글로벌 AI 허브 유치전략 포럼’에 참석해 축사를 하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 미래과학협력위원회 김태형 위원장(더불어민주당, 화성5)이 10월 30일 킨텍스에서 개최된 ‘경기도 글로벌 AI 허브 유치전략 포럼’에 참석해 글로벌 AI 허브의 경기도 유치를 위한 의회 차원의 역할을 강조하고, 실질적인 정책 및 예산 지원책을 마련하겠다고 밝혔다.‘AI 대전환, 경기와 세계를 잇다’라는 주제로 진행된 이날 포럼은 글로벌 AI 허브 유치를 향한 경기도의 경쟁력을 짚어보고, 도내 시·군 및 기업, 연구기관 등의 역량을 한데 모아 구체적인 유치 전략을 모색하고자 열렸다.김태형 위원장은 축사를 통해 “경기도의회 미래과학협력위원회는 AI, 반도체, 바이오, 자율주행 등 첨단산업부터 국제협력까지 폭넓은 분야를 담당하고 있다”며 “글로벌 AI 허브 유치는 우리 위원회의 소관 분야와도 밀접하게 연관된 중요한 과제”라고 설명했다.이어 김 위원장은 “글로벌 AI 허브 유치를 위해 경기도가 적극적으로 나서고 있고, 도내 여러 시·군도 유치를 위해 노력하고 있다”며 “경기도가 역량을 결집해 유치에 최선을 다하고 있는 만큼, 도의회도 힘을 보태야 한다”고 역설했다.특히 김 위원장은 “경기도의회 모든 의원이 뜻을 모아 「유엔 글로벌 AI 허브 경기도 유치 촉구 건의안」을 의결했다”며 “건의안 채택에 그치지 않고, 실제 유치 성과로 이어질 수 있도록 도의회가 해야 할 역할과 지원 방안을 구체적으로 고민하겠다”고 말했다.끝으로 김 위원장은 “오늘 포럼에서 논의된 다양한 의견과 정보를 바탕으로 경기도의 유치 노력을 의회 차원에서도 적극적으로 알리겠다”며 “유치 과정에서 필요한 정책적 지원 방안을 마련하고, 필요한 예산이 뒷받침될 수 있도록 함께 연구하고 노력하겠다”고 덧붙였다.한편 경기도의회는 지난 9월 미래과학협력위원회의 심의와 본회의 의결을 통해 「유엔 글로벌 AI 허브 경기도 유치 촉구 건의안」을 채택한 바 있다. 미래과학협력위원회는 향후 경기도의 유치 추진 경과를 지속적으로 점검하며, 실제 유치 성과를 뒷받침할 정책적·재정적 지원 방안을 다각도로 검토할 방침이다.양승현 리포터