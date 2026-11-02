김현덕 경기도의원 “발달장애인과 가족이 함께 즐기는 생활체육 환경 넓혀야”

세줄 요약 발달장애인가족체육대회 참석, 참가자 격려

체육활동의 건강·유대·소통 효과 강조

생활체육 프로그램과 참여기회 확대 촉구

이미지 확대 ▲김현덕 경기도의원이 10월 31일 광주시 탄벌체육관에서 열린 ‘2026 경기도발달장애인가족체육대회’에 참석해 행사를 지켜보고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 보건복지위원회 소속 김현덕 의원(더불어민주당, 비례)이 지난 10월 31일 광주시 탄벌체육관에서 개최된 ‘2026 경기도발달장애인가족체육대회’에 참석해 발달장애인 및 가족들을 응원하고, 생활체육 참여 기반을 넓혀야 한다고 강조했다.경기도발달장애인스포츠연맹이 주최하고 한국장애인부모회 경기도지회가 주관한 이날 행사는 발달장애인과 가족들이 한자리에 모여 체육활동을 함께 즐기며 상호 교류와 화합을 다지기 위해 열렸다.현장을 찾은 김현덕 의원은 참가한 발달장애인과 가족들에게 격려 인사를 건네며, 체육활동이 신체 건강 증진을 넘어 가족 사이의 유대감을 강화하고 사회적 소통을 넓히는 핵심 통로라는 점에 깊이 공감했다.김 의원은 “발달장애인과 가족들이 함께 운동하고 서로를 응원하는 모습이 인상 깊었다”며 “이러한 체육대회는 단순한 스포츠 행사를 넘어 가족들이 함께 즐거운 추억을 만들고 지역사회와 소통하는 소중한 자리”라고 소감을 밝혔다.이어 김 의원은 “발달장애인과 가족들이 체육활동을 즐길 기회가 일회성 행사에 그치지 않고 일상에서도 자연스럽게 이어지는 것이 중요하다”며 “장애 유형과 특성을 고려한 다양한 생활체육 프로그램과 참여 기회가 더욱 확대될 필요가 있다”고 역설했다.특히 김 의원은 “장애인 생활체육은 누구나 누려야 할 건강하고 행복한 삶의 중요한 부분”이라며 “발달장애인과 가족들이 지역사회에서 보다 편안하게 체육활동에 참여할 수 있도록 현장의 목소리에 귀 기울이고 관련 지원 여건을 살펴보겠다”고 약속했다.끝으로 김 의원은 “뜻깊은 자리를 마련해 주신 행사 관계자와 자원봉사자 여러분의 노고에 깊이 감사드린다”며 “앞으로도 발달장애인과 가족들이 함께 어울리고 소통할 수 있는 기회가 더욱 많아지기를 바란다”고 덧붙였다.양승현 리포터