김미숙 경기도의회 부의장, 군포의왕 공유학교 페스타 참석해 학교·가정·마을 교육공동체 가치 강조

세줄 요약 군포의왕 공유학교 성장나눔페스타 개최

김미숙 부의장 참석, 학생 성장 축하

학교·가정·마을 협력 교육공동체 강조

이미지 확대 ▲김미숙 경기도의회 부의장이 10월 31일 한세대학교 본관에서 열린 ‘군포의왕다움 신나는공유학교 성장나눔페스타’ 현장에서 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

이미지 확대 ▲김미숙 경기도의회 부의장이 10월 31일 한세대학교 본관에서 열린 ‘군포의왕다움 신나는공유학교 성장나눔페스타’ 단상에서 축사를 하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 김미숙 부의장(더불어민주당, 군포3)이 지난 10월 31일 한세대학교 본관에서 열린 「군포의왕다움 신나는공유학교 성장나눔페스타」에 참석해 군포·의왕 지역 학생들과 지역사회가 어우러진 교육 축제를 축하했다.이날 김미숙 부의장은 행사 개최를 축하하며, 학생들이 배움과 도전을 거쳐 일궈낸 성장을 공유하고 지역사회가 동참하는 교육공동체의 역할을 강조했다.이번 페스타는 학생들이 공유학교 프로그램 과정을 통해 축적한 배움과 경험, 활동 성과를 함께 나누고 상호 성장을 격려하고자 기획됐다. 현장에서는 학생들의 재능을 선보이는 무대 공연을 비롯해 성장나눔 발표, 작품 전시 및 체험 부스 등 여러 프로그램이 운영돼 학생들의 가능성을 확인하고 교육공동체가 교류하는 장으로 꾸며졌다.김 부의장은 축사를 통해 행사 준비에 힘을 쏟은 관계자들에게 감사를 표하며, 학생들이 배우고 도전하는 과정에서 얻은 성장을 다 함께 축하하는 자리의 의미를 짚었다.특히 김 부의장은 아이들의 성장이 학교 울타리 안에서만 머무는 것이 아니라 가정과 마을, 지역사회가 함께 뒷받침할 때 한층 빛을 발한다는 점을 역설했다. 이어 학교와 가정, 마을이 유기적으로 협력해 학생들이 즐겁게 배우며 각자의 꿈을 키워나갈 수 있는 교육 여건을 만들어야 한다고 밝혔다.이와 함께 경기도의회 차원에서도 학생들의 성장과 지역교육 발전을 뒷받침하는 실효성 있는 정책을 발굴하고 지원하는 데 힘쓰겠다는 의지를 덧붙였다.끝으로 김 부의장은 이날 자리를 함께한 경기도의회 성기황 의원(더불어민주당, 군포2), 김귀근 의원(더불어민주당, 군포4), 장태환 위원장(더불어민주당, 의왕2), 박근철 의원(더불어민주당, 의왕1)과 더불어 군포·의왕 교육공동체의 발전과 학생들의 성장을 응원하며 인사를 마쳤다.한편 이번 성장나눔페스타는 학생 개인의 성장을 넘어 학교와 가정, 마을이 함께 배우고 나누는 교육공동체의 가치를 확인하고, 지역사회와 호흡하는 미래교육의 방향성을 공유하는 계기가 됐다.양승현 리포터