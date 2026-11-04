정석원 경기도의원 “(가칭)양주1특수학교 설립 확정·교육혁신선도지역 선정… 양주, 경기북부 교육 중심도시로”

세줄 요약 양주1특수학교 설립 확정, 2030년 3월 개교 목표

교육혁신선도지역 선정, 5년간 140억원 투입 계획

정석원 의원, 경기북부 교육 중심도시 도약 강조

이미지 확대 ▲정석원 경기도의원. (사진=경기도의회)

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경기도의회 교육행정위원회 정석원 의원(더불어민주당, 양주2)이 양주시 삼숭동 내 (가칭)양주1특수학교 설립 확정 소식과 함께 2027년도 교육혁신선도지역에 양주시가 최종 선정됐다고 밝혔다. 이로써 특수교육 인프라 확충과 지역 간 교육격차 해소를 뒷받침할 국비 사업 유치가 같은 날 동시에 성사됐다.신설이 확정된 (가칭)양주1특수학교는 삼숭동 578-1 일원 약 15,000㎡ 부지에 완성학급 기준 총 32학급, 학생 188명 규모로 건립되며 오는 2030년 3월 개교를 목표로 추진된다. 향후 새 학교가 문을 열면 유치원과 초등 교육과정을 전담하고, 기존 도담학교는 중학교·고등학교·전공과 과정을 맡는 방식으로 학교급별 역할을 분담하게 된다.이와 함께 발표된 교육혁신선도지역 공모에는 전국 130개 지역이 신청한 가운데, 경기도 내에서는 양주시와 연천군 두 곳이 이름을 올렸다. 양주시는 경기도교육청 및 동두천양주교육지원청과 공동으로 공모에 나서 이번 선정 결과를 이끌어냈다. 이에 따라 양주시는 2027년부터 5년간 교육부 특별교부금 100억원과 시비 40억원 등 총 140억원을 투입해 농촌·원도심 작은학교 공동교육, 학교·대학·기업 연계 진로·직업교육, 지역교육생태계 조성 사업을 본격 전개할 계획이다.그동안 양주시는 최근 5년간 인구증가율 경기도 1위를 기록하며 급성장해 왔으나, 신도시와 농촌·원도심 사이의 교육격차 해소가 주요 과제로 지목돼 왔다. 이 같은 여건 속에서 최근 내년 개청을 목표로 한 양주교육지원청 분리 신설이 추진되고 있으며, 옥정4중학교 신설 사업 역시 자체투자심사를 통과하는 등 양주시와 교육청, 지원청 간 긴밀한 협력을 통한 가시적 성과가 잇따르고 있다.정석원 의원은 “특수학교 설립과 교육혁신선도지역 선정, 교육지원청 분리 추진까지 양주 교육의 오랜 과제들이 결실을 맺고 있다”며 “함께 애써주신 양주시와 교육청, 지원청 관계자들께 감사드린다”고 소회를 전했다. 이어 “조건부 승인 사항이 차질 없이 보완돼 특수학교가 계획대로 개교하도록 끝까지 살피겠다”며 “양주가 경기북부 교육 중심도시로 자리 잡도록 학생과 학부모가 체감하는 변화를 만들어 가겠다”고 강조했다.양승현 리포터