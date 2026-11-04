서광범 경기도의회 농정해양위원장, 농정조직 통합 반대 삭발… “경기도 농정 후퇴 막아야”

세줄 요약 서광범 위원장, 농정조직 통합 반대 삭발 동참

농수산생명과학국·축산동물복지국 통합 철회 요구

농정예산 감액 속 경기도 농정 후퇴 우려 제기

이미지 확대 ▲서광범 경기도의회 농정해양위원장이 4일 경기도의회 3층 기자회견장에서 열린 경기도농민단체협의회 주최 기자회견에서 농정조직 통합안 철회와 예산 확충을 촉구하며 삭발한 뒤 손피켓을 들고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 농정해양위원회 서광범 위원장(국민의힘, 여주1)이 4일 경기도가 추진 중인 농정조직 통합에 반대하며 삭발을 단행했다.서 위원장은 이날 오전 9시 경기도의회 3층 기자회견장에서 경기도농민단체협의회 주최로 열린 농정조직 통합 반대 기자회견에 참석해 정정호 협의회장, 전국한우협회 경기도지회 이연묵 회장과 나란히 삭발에 동참하며 농수산생명과학국과 축산동물복지국의 통합안 철회 및 현행 2개 국 체제의 유지를 촉구했다.그동안 경기도는 기존 농수산생명과학국과 축산동물복지국을 하나의 농축수산생명국으로 합치는 내용의 조직개편안을 추진해 왔다. 최근 농축산업계를 비롯한 각계의 반발이 잇따르자 도 집행부는 입법예고 기간 중 수렴된 의견을 검토하겠다는 뜻을 내비쳤으나, 두 국의 통합을 백지화할지 여부는 아직 결론이 나지 않은 상태다.이와 관련해 서 위원장은 농업과 축산, 해양수산, 동물복지 등 각 분야의 행정수요가 방대한 경기도의 여건상, 두 개의 국을 단일 조직으로 묶을 경우 행정의 전문성이 떨어지고 일선 현장에 대한 대응력이 위축될 수 있다고 짚었다.서 위원장은 “농정예산마저 대폭 감액된 상황에서 농정조직까지 통합하는 것은 경기도 농정을 후퇴시키는 결정”이라며 “오늘 삭발은 농어업인의 생존과 경기도 농정의 미래를 지키기 위한 절박한 호소”라고 강조했다.한편 서 위원장은 이날 개의하는 제395회 정례회 제2차 본회의에서 5분 자유발언에 나서 농정조직 통합안의 즉각적인 철회와 2027년도 농정예산 복원을 거듭 요구할 방침이다.양승현 리포터