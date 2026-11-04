남종섭 경기도의회 의장, 한병도 민주당 원내대표 면담… 지방의회법 제정 협조 요청

세줄 요약 남종섭 의장, 한병도 원내대표 면담

지방의회법 연내 제정 협조 요청

한 원내대표, 원내 차원 적극 노력 약속

이미지 확대 ▲대한민국시도의회의장협의회장인 남종섭 경기도의회 의장(오른쪽)이 4일 국회 더불어민주당 원내대표실에서 한병도 원내대표에게 지방의회법 조속 제정 촉구 건의문을 전달하며 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

이미지 확대 ▲남종섭 경기도의회 의장(오른쪽 세 번째)을 비롯한 대한민국시도의회의장협의회 의장단이 4일 국회에서 한병도 더불어민주당 원내대표(가운데)에게 지방의회법 연내 제정 협조를 요청한 뒤 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

이미지 확대 ▲남종섭 경기도의회 의장(왼쪽 세 번째)과 시·도의회 의장단이 4일 국회 더불어민주당 원내대표실에서 한병도 원내대표(오른쪽)와 면담하며 정기국회 내 지방의회법 제정의 필요성을 설명하고 있다. (사진=경기도의회)

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대한민국시도의회의장협의회장을 맡고 있는 남종섭 경기도의회 의장(더민주, 용인3)이 4일 국회를 찾아 한병도 더불어민주당 원내대표와 면담을 갖고, 지방의회법의 연내 제정을 이끌어내기 위한 당 원내 지도부 차원의 협조를 당부했다.이날 국회 더불어민주당 원내대표실에서 한 원내대표를 만난 남 의장은 이번 정기국회가 지방의회법 제정 여부를 가를 중요한 분기점이라는 점을 짚으며, 현재 진행 중인 법안 제정 논의가 실질적인 입법 성과로 이어져야 한다는 뜻을 전달했다.이번 면담 자리에는 남 의장을 비롯해 박종혁 인천시의회 의장(협의회 사무총장), 조성칠 대전시의회 의장, 이상식 충북도의회 의장, 조철기 충남도의회 의장, 안신일 세종시의회 의장 등 시·도의회 의장단도 동석해 힘을 보탰다.이 자리에서 남 의장은 지방의회법 제정이 향후 지방자치 발전을 앞당기는 중대한 전환점이 될 것이라고 설명하며, 일선 지방의회가 본연의 역할을 온전히 수행할 수 있도록 원내 지도부가 법안 제정에 힘을 실어줄 것을 요청했다.남 의장은 “전국 지방의회가 지방의회법 제정을 위해 한목소리를 내고 있는 만큼 이제는 국회가 입법으로 답해주길 기대한다”며 “이번 정기국회에서 반드시 결실을 맺을 수 있도록 원내 지도부에서도 힘을 모아주길 바란다”라고 강조했다.이어 “지방의회가 제대로 일할 수 있는 제도적 기반을 갖추는 것은 결국 대한민국 지방자치의 기반을 강화하는 길”이라며 “전국 지방의회의 뜻이 실제 법 제정으로 이어질 수 있도록 끝까지 역할을 다하겠다”고 덧붙였다.이에 대해 한병도 원내대표는 “과거 국회 행정안전위원회 간사 시절 지방의회 권한을 강화하는 지방자치법 전부 개정을 주도했었다”라며 “지방의회법 제정 취지에 공감한다”고 화답했다. 아울러 “원내 차원에서 지방의회법 연내 처리를 위해 적극적으로 노력하겠다”라고 약속했다.한편 남 의장은 앞서 지난달 27일에도 국회에서 전국 지방의원 2천400여명이 한자리에 모인 ‘전국 지방의원대회’를 개최하며 지방의회법 연내 제정을 촉구하는 전국 지방의회의 뜻을 하나로 모은 바 있다.양승현 리포터