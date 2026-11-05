안계명 경기도의원, 평택호 수질 보호 위한 반도체 산단 방류수 관계기관 통합 대응 주문

세줄 요약 평택호 수질 보호 위한 통합 대응 주문

반도체 산단 방류수·용수 현황 종합 점검 요구

경기도 컨트롤타워 역할과 합동 대응 강조

이미지 확대 ▲안계명 경기도의원이 4일 경기도 수자원본부 관계자들로부터 평택호 수질관리 및 반도체 산업단지 용수 공급 현황을 보고받고 관계기관 간 통합 대응 방안을 논의하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 도시환경위원회 안계명 의원(더불어민주당, 평택5)은 지난 4일 경기도 수자원본부로부터 평택호 수질관리 및 반도체 산업단지 용수 공급 현황에 관한 업무보고를 받고, 반도체 생산시설의 인허가 단계부터 가동 이후까지 방류수가 미치는 영향을 점검해 경기도가 관계 부서 및 기관 간 대응을 총괄 조정할 것을 주문했다.이날 업무보고 자리에서는 공공하수처리장의 처리수를 반도체 공업용수로 공급하는 재이용사업 추진 현황을 비롯해 평택호 유역 수질개선사업, 중점관리저수지 관리계획 수립 상황 등이 중점적으로 다뤄졌다.안계명 의원은 “용인 반도체 산단이 가동되고 평택 고덕산단의 생산시설이 늘어나면 하류로 흘러드는 방류량과 오염물질도 달라질 수 있다”라며 “인허가 단계에서 사업장별 예상 방류량과 주요 배출물질을 확인하고 여러 산단의 방류가 하류 하천과 평택호에 미칠 영향을 함께 살펴야 한다”라고 강조했다.이어 안 의원은 “산단 인허가와 사업장 방류수 관리, 하천·저수지 수질을 담당하는 부서와 기관이 나뉘어 있다”라고 짚으며 “경기도가 컨트롤타워 역할을 맡아 인허가 당시 검토자료와 가동 이후 방류수·하류 수질 측정자료를 함께 살피고, 수질에 변화가 확인되면 관계기관이 원인 조사와 후속 조치에 나설 수 있도록 조정해야 한다”라고 당부했다.앞서 경기도는 지난 8월 기후에너지환경부에 용인 반도체 일반산단의 방류수 자동측정자료를 공유하고, 방류수 관련 민원 발생 시 경기도가 참여하는 합동점검을 진행할 수 있도록 협조를 요청한 바 있다.이와 함께 안 의원은 용수 확보 및 재이용 확대 방안도 제시했다. 안 의원은 “반도체 생산시설이 늘어날수록 공업용수 수요도 커지는 만큼, 공공하수처리수를 산업용수로 활용하는 사업을 확대할 필요가 있다”라며 “기업도 공정에서 사용한 물을 다시 쓰는 비율을 높여 신규 용수 수요와 외부 방류량을 줄일 수 있도록 노력해야 한다”라고 밝혔다.끝으로 안 의원은 “평택호는 농업용수를 공급하고 관광과 수변 레저의 기반이 되는 곳”이라며 “현재 진행 중인 ‘평택호 중점관리저수지 수질개선대책 연구용역’에 산단별 가동·증설 일정과 예상 방류량을 반영해 평택호 수질에 미칠 영향을 분석하고 가동 이후 수질 변화를 지속적으로 점검할 방안도 관계기관과 협의해 달라”라고 요청했다.양승현 리포터