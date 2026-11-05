김동희 경기도의원 “자치경찰 5년, 정책과 현장의 거리 좁혀야”… 경기도형 자치경찰제 실질화 방안 모색

세줄 요약 자치경찰 5년 성과와 한계 점검

도민 체감형 생활안전 정책 필요

주민·경찰·지자체 협력체계 강조

이미지 확대 ▲김동희 경기도의원(앞줄 왼쪽 네 번째)이 4일 경기도의회 중회의실2에서 열린 ‘경기도형 자치경찰제 실질화 방안 모색 토론회’에서 발제자·토론자 및 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 안전행정위원회 김동희 의원(더불어민주당, 부천6)은 지난 4일 경기도의회 중회의실2에서 열린 ‘경기도형 자치경찰제 실질화 방안 모색 토론회’의 좌장을 맡아 자치경찰제의 운영 성과와 한계를 진단하고, 도민 체감형 생활안전 정책 및 주민 참여 확대 방안을 논의했다.경기도와 경기도의회가 공동 주최한 이날 토론회는 현행 자치경찰제의 구조적 한계를 짚어보고, 지역 여건에 부합하는 생활밀착형 치안정책 수립과 지역사회 협력체계 구축 방안을 찾기 위해 마련됐다.김동희 의원은 “자치경찰제가 시행된 지 5년이 지났지만, 자치경찰위원회가 수립한 정책이 실제 치안 현장에서 얼마나 실행되고 있는지, 도민이 그 변화를 얼마나 체감하고 있는지는 여전히 살펴봐야 할 과제”라며 “아무리 좋은 정책을 마련하더라도 일선 경찰 현장에서 제대로 실행되지 않는다면 도민이 변화를 체감하기 어렵다”라고 말했다.토론회는 김흥주 세종연구원 책임연구위원의 주제발표에 이어 김정연 경기도남부자치경찰위원회 사무국장, 이경자 경기도북부자치경찰위원회 사무국장, 장진석 부천시 소사자율방범연합대 송내지대장, 최준규 경기연구원 미래전략연구실장이 지정토론자로 나서 개선방안을 제시하는 순서로 진행됐다.발제를 맡은 김흥주 책임연구위원은 자치경찰제 실질화를 위해서는 주민이 제기한 생활안전 문제가 현장에서 해결되고 그 결과가 다시 주민에게 환류되는 구조가 뒷받침되어야 한다고 설명했다. 이를 위해 주민과 경찰, 지방자치단체, 지역사회가 문제 발굴 단계부터 해결까지 함께 참여하는 ‘생활권 연결플랫폼’을 구축하고 지역 특성에 맞는 협력체계를 제도화할 것을 제안했다.이어진 토론에서 참석자들은 도민 체감 안전도를 기준으로 한 정책 성과관리와 자치경찰의 실질적인 인사·예산 권한 확보, 지구대·파출소 등 일선 현장 경찰과의 연계 강화 필요성을 제기했다. 이와 함께 자율방범대 활동 기반 확충과 치안정보 공유, 시·군 중심의 협력체계 마련 등 주민과 지역사회가 공동으로 생활안전 현안을 해결하기 위한 세부 방안도 다뤘다.김 의원은 현행 자치경찰제가 국가경찰 조직과 인력에 의존하고 있는 구조적 한계를 짚으며, 자치경찰위원회의 정책 결정이 일선 경찰서와 지구대·파출소의 현장 활동으로 연결될 수 있도록 협력체계를 갖춰야 한다고 주문했다.또한 김 의원은 “경기도는 남부와 북부, 도시와 농촌의 생활환경과 치안 수요가 서로 다른 만큼 지역 특성을 반영한 정책이 필요하다”라며 “주민이 생활 속 안전 문제를 직접 제안하고, 경찰과 지자체가 함께 해결하는 현장 중심의 자치경찰제가 되어야 한다”라고 강조했다.끝으로 김 의원은 “오늘 토론회가 자치경찰제의 한계를 확인하는 데 그치지 않고 실질적인 개선으로 이어지는 출발점이 되기를 바란다”라며 “경기도의회에서도 현장과 주민의 목소리가 치안정책에 반영될 수 있도록 지속적으로 소통하고, 정책 제안과 제도개선 방안을 적극 모색하겠다”라고 밝혔다.양승현 리포터