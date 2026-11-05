김성태 경기도의원 “농업 R＆D 중단되면 현장도 멈춘다”… 연구·기술보급 기반 유지 강조
수정 2026-11-05 14:48
입력 2026-11-05 14:48
세줄 요약
- 농업 R&D·기술보급 중단 신중론 제기
- 일몰식 예산 편성의 부작용 우려
- 정책 연속성·예측 가능성 확보 당부
경기도의회 농정해양위원회 김성태 의원(더불어민주당, 용인2)은 지난 4일 경기도농업기술원장 및 국장 등 관계자들과 정담회를 열고 농업 연구개발(R＆D)과 기술보급 사업의 필요성 및 향후 농업정책 방향에 대해 논의했다.
이날 정담회에서 김성태 의원은 농업 관련 사업을 일률적으로 일몰 처리하는 방식의 예산 편성에 신중을 기해야 한다는 입장을 전달했다.
김 의원은 “농업 분야 사업 하나하나는 현장의 필요에 따라 만들어지고 오랜 시간 축적돼 온 것”이라며 “중복사업은 조정할 수 있지만 재정이 어렵다는 이유만으로 사업 자체를 없애버리면, 나중에 재정 여건이 나아져도 다시 복원하기가 훨씬 어렵다”라고 말했다.
특히 김 의원은 농업기술원이 수행하는 연구와 교육, 기술보급 사업이 농업을 지탱하는 기초 인프라라는 점을 짚었다. 김 의원은 “농업 R＆D는 당장 눈앞에 성과가 보이지 않는다고 해서 미뤄도 되는 사업이 아니다”라며 “연구가 지속돼야 데이터가 축적되고, 그 결과가 새로운 품종과 기술로 이어져 결국 농업인의 생산성과 안전을 지키게 된다”라고 밝혔다.
이어 김 의원은 “연구는 한 번 중단되면 그동안 쌓아온 데이터와 경험까지 끊길 수 있다”라며 “재정이 어렵다면 사업 규모를 조정하는 방안은 고민할 수 있지만, 농업 연구와 기술보급의 맥 자체를 끊어서는 안 된다”라고 강조했다.
아울러 농업정책의 예측 가능성과 연속성 확보도 당부했다. 김 의원은 “농업인은 한 해 농사를 준비하면서 정부와 지방자치단체의 정책을 믿고 계획을 세운다”라며 “지원사업이 갑자기 사라지는 방식보다는 어려운 상황에서도 정책의 연속성을 유지해 농업인이 준비할 수 있도록 하는 것이 책임 있는 농정”이라고 설명했다.
끝으로 김 의원은 “농업은 국민의 먹거리를 책임지는 생명산업이고, 농업기술은 그 생명산업을 지탱하는 기초체력”이라며 “앞으로 행정사무감사와 예산심사에서도 연구·교육·기술보급 사업이 단순한 선택사업으로 취급되지 않도록 꼼꼼히 살펴보겠다”라고 향후 계획을 밝혔다.
양승현 리포터
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
김성태 의원이 강조한 농업 R＆D의 중요성은?