최경순 경기도의원, 내년도 복지예산 올해 수준 확보 및 도비 보조율 협의 촉구

세줄 요약 복지예산 감액·보조율 조정에 시군 부담 지적

2027년도 예산 올해 수준 확보와 협의 촉구

잔식 활용·AIP 계획 등 복지 대안도 제안

이미지 확대 ▲최경순 경기도의원이 4일 열린 제395회 정례회 제2차 본회의에서 내년도 복지예산 확보 및 도비 보조율 조정 현안에 대해 대집행부질문을 하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 보건복지위원회 최경순 의원(더불어민주당, 안양2)은 지난 4일 열린 제395회 정례회 제2차 본회의 대집행부질문에서 복지예산 감액 및 도비 보조율 조정에 따른 시군 재정 부담 문제를 지적하며, 2027년도 복지예산을 올해 수준으로 확보할 것을 촉구했다.이날 최경순 의원은 “경기도 재정상황이 상당히 안 좋다는 지사님의 견해에 동의하나 그 위기를 헤쳐나가는 지사님의 대응방식에는 동의할 수 없다”라고 밝혔다.이어 최 의원은 “경기도가 책임지겠다고 약속한 복지의 기준을, 실제 정책과 예산에서도 지키고 있나”라며, 추미애 경기도지사가 공약한 ‘경기돌봄 기준선’이 내년도 예산안에 어떻게 반영되는지 질의했다.최 의원은 복지국과 보건건강국의 의회 제출용 가안을 근거로 올해 대비 282개 사업이 일몰되고 374개 사업 예산이 감액돼 보건복지위원회 소관 예산이 총 1조 7,283억원 감소한다고 설명했다. 특히 올해 지역아동센터 체험비를 아동 1인당 5만원에서 4만 5천원으로 조정한 변경내시가 10월 말 시군에 전달된 사례를 언급하며 “이미 다 쓴 체험비를 반납하라는 공문을 지사도장을 찍어 시군에 보낸 것을 알고 있나”라고 물었다.또한 최 의원은 도비 보조율 조정 과정에서 추 지사가 시군과 협의하겠다고 밝혔으나, 일선 현장에서는 사업별 분담률 변경이 공문 없이 구두로 전달된 사례도 있다고 짚었다. 그러면서 “도비 보조율을 일방적으로 낮추면 시군은 추가 재원을 마련하거나 사업을 포기해야 하고, 그 부담은 결국 복지서비스를 이용하는 도민에게 돌아간다”라고 지적했다.최 의원은 추 지사에게 “민심이 출렁이고 있다”라며 “아래 단위인 시군 지자체나 경기도민을 예산으로 압박하면 안 된다”라고 말했다. 이에 대한 대안으로 경기도 여야정협치위원회에서 도의회와 재정 대책을 논의하고 시군과 충분히 협의할 것을 요청했으며, ‘대한민국시도지사협의회’를 중심으로 타 광역자치단체와 협력해 중앙정부와 국회에 지방재원 확충을 요구해야 한다고 제안했다.이와 함께 최 의원은 학교급식 미배식 음식인 잔식을 공유냉장고와 연계해 취약계층에 전달할 수 있도록 경기도와 경기도교육청 간 협력을 요청하고, 지역 비영리단체가 나눔 활동을 이어갈 수 있도록 냉장 운송과 소분 용기, 위생교육 등을 지원하는 방안을 제시했다.아울러 어르신이 거주하던 곳에서 의료와 돌봄을 받으며 생활할 수 있도록 ‘지역사회 계속거주(Aging in Place·AIP)’ 기본계획을 조속히 수립할 것을 주문하며, 공공재개발·재건축 과정에서 확보되는 기부채납 시설을 지역 돌봄 거점으로 활용하는 방안도 건의했다. 이에 대해 추 지사는 긍정적으로 검토하겠다고 답했다.끝으로 최 의원은 추 지사에게 “도민들은 불안하지 않은 일상을 누릴 수 있는 그런 행정을 펼쳐달라”라며 “본 의원을 비롯한 도의회도 기꺼이 그 책임을 나누겠다”라고 말하며 질의를 마쳤다.양승현 리포터