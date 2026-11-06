경기도의회 교육행정위원회, ‘2026년도 행정사무감사’ 본격 돌입

세줄 요약 안양과천교육지원청 수감으로 감사 일정 개시

13개 교육지원청·10개 직속기관·도교육청 점검

지적 넘어 후속조치·제도개선 강조

이미지 확대 ▲경기도의회 교육행정위원회가 6일 안양과천교육지원청에서 안양과천·수원·광명·군포의왕 등 4개 교육지원청을 대상으로 2026년도 행정사무감사를 진행하고 있다. (사진=경기도의회)

이미지 확대 ▲김성수 경기도의회 교육행정위원장이 6일 열린 2026년도 교육행정위원회 행정사무감사를 주재하며 모두발언을 하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 교육행정위원회(위원장 김성수, 더불어민주당, 안양1)는 6일 안양과천교육지원청에서 열린 안양과천·수원·광명·군포의왕 4개 교육지원청 수감을 시작으로 14일간의 ‘2026년도 행정사무감사’ 일정에 돌입했다.이번 행정사무감사는 안양과천교육지원청을 비롯한 13개 교육지원청과 남부연수원 등 10개 직속기관, 중앙도서관 등 5개 교육도서관, 그리고 경기도교육청 본청을 대상으로 실시된다. 감사는 피감기관이 자리한 안양시·광주시·남양주시·이천시 등 각 현장 소재지와 경기도교육청 남부청사, 경기도의회 상임위원회 회의실 등에서 순차적으로 진행될 예정이다.지방의회 행정사무감사는 「지방자치법」 제49조에 근거해 지자체 및 교육청의 행정업무 전반에 걸친 운영 실태를 점검하고 불합리한 사안에 대한 시정과 대안을 요구하는 절차다. 경기도의회는 매년 11월 정례회 회기 중 감사를 열어 향후 의안 및 예산안 심사에 필요한 핵심 자료와 정보를 확보하고 있다.김성수 위원장은 “이번 행정사무감사는 경기교육이 도민의 기대에 부응하고, 학생과 학부모가 체감할 수 있는 교육환경을 만들어가고 있는지 면밀히 살펴보는 중요한 과정”이라며 “단순히 잘못을 지적하는 데 그치지 않고 교육행정 전반의 문제점을 정확히 진단해 실효성 있는 개선 방안을 제시하는 데 중점을 두겠다”고 밝혔다.이어 김 위원장은 “집행기관에서는 의원들의 질의와 지적을 경기교육의 발전을 위한 정책 개선의 기회로 삼아야 한다”며 “감사 과정에서 제기된 문제들이 일회성 지적에 그치지 않고 구체적인 후속 조치와 제도 개선으로 이어질 수 있도록 끝까지 살피겠다”고 강조했다.한편 제12대 전반기 경기도의회 교육행정위원회는 김성수 위원장(더불어민주당, 안양1)과 엄교섭(더불어민주당, 용인11)·김현석(국민의힘, 과천) 부위원장을 비롯해 오지훈 의원(더불어민주당, 하남3), 김영훈 의원(더불어민주당, 화성3), 손성익 의원(더불어민주당, 파주3), 심상록 의원(더불어민주당, 광명1), 이윤승 의원(더불어민주당, 고양12), 이주현 의원(더불어민주당, 안성1), 장경임 의원(더불어민주당, 비례대표), 정석원 의원(더불어민주당, 양주2), 정현미 의원(더불어민주당, 남양주8), 최명진 의원(더불어민주당, 김포1), 최미금 의원(국민의힘, 비례대표), 최찬민 의원(더불어민주당, 수원6) 등 총 15명의 위원으로 구성돼 있다.양승현 리포터