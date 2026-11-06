이종춘 경기도의원 “재정 어려워도 지역 문화기반 지켜야”… 파주시 출판·박물관 지원 지속 촉구

세줄 요약 파주페어 북앤컬처 성과 점검과 지속 지원 촉구

박물관·미술관 예산과 전문인력 지원 안정화 요구

재정 어려워도 지역 문화기반 유지 필요성 강조

이미지 확대 ▲경기도의회 문화체육관광위원회 이종춘 의원이 2026년도 경기도 문화체육관광국 행정사무감사에서 파주페어 북앤컬처와 박물관·미술관 지원사업의 지속적인 추진 방안 마련을 촉구하며 질의하고 있다. (사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 문화체육관광위원회 이종춘 의원(더불어민주당, 파주5)이 2026년도 경기도 문화체육관광국 행정사무감사에서 파주페어 북앤컬처와 박물관·미술관 지원사업의 내년도 추진계획을 면밀히 살피고, 지역 문화기반 유지를 위한 지속적인 지원책 수립을 요구했다.이날 이 의원은 먼저 파주페어 북앤컬처가 지닌 산업적·문화적 가치를 짚었다. 이 의원은 “파주페어 북앤컬처는 책과 공연·전시를 연결하고, 출판 지식재산(IP)의 활용과 해외 진출을 지원하는 문화행사”라며 “출판도시의 자원을 문화콘텐츠로 확장하고 출판업계에 새로운 기회를 제공한다는 점에서 의미가 있다”고 설명했다.실제로 해당 행사의 방문객 수는 2024년 4만 5천명과 2025년 5만명을 기록한 데 이어, 행사 운영 기간을 10일로 늘린 올해는 7만명으로 증가했다. 아울러 올해 진행된 국제협력 프로그램에서는 IP 수출 협약 3건과 도서 수출입 협약 1건을 체결하는 등 가시적인 결실을 보기도 했다.이 같은 성과를 바탕으로 이 의원은 “파주출판단지는 국내 유일의 출판문화정보산업단지이자 대한민국 출판산업의 중요한 거점”이라며 “파주페어 북앤컬처를 파주시의 행사성 사업으로만 볼 것이 아니라, 경기도 출판산업과 문화콘텐츠의 경쟁력을 높이는 사업으로 평가해야 한다”고 강조했다.특히 예산 분담 구조에 따른 도비 지원의 중요성도 언급됐다. 이 의원은 “도와 시가 사업비를 절반씩 분담하며 추진해 온 사업인 만큼, 도비 지원이 중단되면 시의 부담이 커지고 사업의 연속성도 흔들릴 수 있다”며 “경기도는 그동안의 성과와 현장에 미칠 영향을 충분히 검토하고, 파주시와 함께 지속적인 지원 방안을 마련해야 한다”고 밝혔다.이와 함께 박물관·미술관 지원사업의 안정적인 내년도 예산 확보와 세부적인 실행계획 수립에 대한 당부도 이어졌다. 2026년 기준 박물관·미술관 지원사업의 총예산은 도비 17억 6,700만원에 시군비 41억 2,200만원을 더한 58억 8,900만원 규모다. 이를 통해 현재 도내 26개 시군 120개관에 전시·교육·체험 프로그램이 지원되고 있으며, 88개관의 전문인력 151명에 대한 인건비 지원이 이뤄지고 있다. 파주시의 경우 관내 14개 박물관·미술관이 해당 사업의 지원을 받는 중이다.이 의원은 “박물관과 미술관은 지역의 문화자원을 보존하고 주민에게 전시와 교육·체험 기회를 제공하는 문화거점”이라며 “지원이 줄어들면 프로그램 운영뿐 아니라 학예·교육·도슨트 등 전문인력의 고용과 지역 문화서비스도 위축될 수 있다”고 지적했다.더불어 사업 예측 가능성을 높이기 위한 신속한 행정을 주문하며 “내년도 지원 여부와 규모가 불확실하면 현장에서는 전시와 교육을 준비하고 인력을 운영하는 데 어려움을 겪는다”며 “경기도는 시군 및 현장 기관과 협의해 지원 방향을 조속히 구체화해야 한다”고 말했다.마지막으로 이 의원은 “재정이 어려울수록 예산 조정이 도민의 일상과 지역 현장에 미치는 영향을 세심하게 살펴야 한다”며 “그동안 쌓아온 출판산업과 지역 문화기반이 약화되지 않도록 필요한 지원을 이어가고, 사업의 성과를 높일 개선책도 함께 마련해 달라”고 거듭 촉구했다.양승현 리포터