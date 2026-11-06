최지원 경기도의원, 학생 통학권 보장 및 신도시 과밀·특수학급 개선 대책 촉구

세줄 요약 김포·파주 교육현안 점검과 대책 촉구

통학버스 확충, 과밀학급 해소 요구

특수교육 인력 증원과 사업관리 주문

이미지 확대 ▲경기도의회 교육기획위원회 최지원 의원이 6일 열린 2026년 경기도교육청 행정사무감사에서 김포·의정부·파주교육지원청을 상대로 질의하고 있다. (사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 교육기획위원회 최지원 의원(국민의힘, 비례)이 6일 진행된 2026년도 김포·의정부·파주교육지원청 행정사무감사에서 학생 통학 여건 개선과 과밀학급 해소, 특수교육 지원 인력 확충 등 주요 지역 교육 현안을 점검하고 대책 마련을 주문했다.이날 최지원 의원은 최근 2년 사이 김포 지역의 통학 차량 이용 학생 수가 1,067명에서 2,051명으로 크게 늘어났음에도 불구하고, 이를 뒷받침할 학생 순환버스가 운영되지 않았던 문제를 지적했다.이와 관련해 권성규 김포교육장은 김포시 보조금 6억원을 확보해 내년에 중·고교 순환버스 17대를 새로 도입하고, 전체 46대 규모의 통학 차량을 가동해 학생 2,000여명의 통학을 지원할 계획이라고 답변했다. 이에 최 의원은 내년도 중 차질 없이 운행이 개시될 수 있도록 만전을 기해 달라며 구체적인 노선 운영 계획을 보고할 것을 요청했다.파주 지역의 학생 통학 지원 정책과 교육 공간 조성 사업에 대한 점검도 이뤄졌다. 최 의원은 전국 최초로 도입돼 현재 17대가 운행되고 있는 파주시 학생전용 통학순환버스 ‘파프리카’의 운영 현황을 살피고, 내년에 시와 도교육청의 재원 분담을 통해 차량 2대를 추가 증차하는 계획을 확인했다. 아울러 경기도 내에서 유일하게 교육부 공모사업에 선정돼 사업비 22억원을 확보한 파주 영장분교 ‘영장리 햇빛학교’가 지역과 학교를 잇는 복합공간으로 원활히 조성될 수 있도록 철저한 사업 관리를 당부했다.신도시 지역의 과밀학급 문제와 특수교육 여건 개선을 위한 대책도 함께 요구했다. 최 의원은 “김포 관내에 29개 과밀학급이 존재함에도 교육감 공약인 25명 상한제와 광역학군제 준비가 전무하다”고 지적했다.또한 김포 지역 특수교육 대상 학생이 1,200여명에 이르는 데 반해 배치된 지도사는 56명에 그치고 있는 실태를 짚으며, 법정 정원을 넘어선 과밀 특수학급부터 지원 인력을 우선 배치하고 도교육청 본청에 인력 증원을 적극 건의할 것을 촉구했다.최지원 의원은 “김포는 통학권 보장과 과밀 해소에 속도를 내고, 파주는 우수 정책을 지속적으로 이어가야 한다”고 강조했다.한편 경기도의회 교육기획위원회 소속인 최 의원은 학생들의 기본적인 통학권 보장과 과밀·특수학급 여건 개선 등 일선 교육 현안의 실질적인 해법을 모색하기 위해 관련 조례 제·개정과 현장 점검, 예산 확보 등 의정활동을 이어갈 방침이다.양승현 리포터