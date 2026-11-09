내츄럴엔도텍, ‘SupplySide Global 2026’ 참가 성료… EstroG-100® 북미 시장 공략 강화
수정 2026-11-10 09:00
입력 2026-11-10 09:00
세줄 요약
- SupplySide Global 2026 참가, 북미 마케팅 강화
- 여성건강 소재 에스트로지 연구 성과 소개
- 북미 파트너와 고객 미팅, 공급 확대 논의
- 현장 홍보 채널 및 북미 파트너사 협력 통해 글로벌 비즈니스 확대 모색
헬스케어 신소재 연구개발 기업 내츄럴엔도텍이 지난 10월 28일부터 30일까지(현지시간) 미국 라스베이거스 만달레이베이 컨벤션센터에서 열린 글로벌 원료 전시회 ‘서플라이사이드 글로벌 2026(SupplySide Global 2026)’에 참가해 독자 개발한 여성건강 기능성 소재 ‘에스트로지(EstroG-100, 백수오 등 복합추출물)’를 선보이며 북미 시장 마케팅 활동을 마쳤다고 밝혔다.
서플라이사이드 글로벌은 전 세계 1,600개 이상의 기업과 2만명 이상의 건강기능식품 및 식음료 산업 관계자들이 참여하는 대규모 글로벌 원료 전문 전시회로, 기능성 신소재와 최신 산업 트렌드를 공유하고 비즈니스 기회를 모색하는 자리다.
내츄럴엔도텍은 이번 전시회에서 ‘뉴 프로덕트 존(New Products Zone, 신제품 소개관)’을 비롯해 ‘왓츠 핫 앳 SSG(What’s Hot at SSG)’, ‘디지털 키오스크(Digital Kiosk)’ 등 행사장 내 주요 온·오프라인 홍보 채널을 활용해 에스트로지의 임상 연구 성과와 소재 특성을 알렸다. 특히 글로벌 건강기능식품 시장에서 여성 건강 및 건강한 노화(Healthy Aging)에 대한 관심이 높아지는 추세에 맞춰, 인체적용시험 근거를 갖춘 식물성 여성건강 원료로서의 활용 가능성을 집중적으로 소개했다.
전시 기간 중에는 북미 지역 파트너사인 씨케이 뉴트라슈티컬스(CK Nutraceuticals)와 협력해 현지 주요 고객사 및 잠재 거래처를 대상으로 비즈니스 미팅을 진행했다. 양사는 에스트로지의 현지 완제품 적용 방안과 북미 시장 내 공급 확대 방향 등을 논의하며 기존 고객사와의 협력 체계를 다지고 신규 판로를 모색했다.
내츄럴엔도텍 관계자는 “이번 전시회는 에스트로지의 연구 성과를 글로벌 업계 관계자들에게 직접 소개하고, 북미 파트너사와 함께 현지 주요 고객사들과의 협력 방안을 구체화할 수 있었던 자리”라며 “앞으로도 북미 시장 내 파트너십을 강화하고 글로벌 유통채널 및 브랜드를 대상으로 에스트로지의 공급 기회를 지속적으로 넓혀 나가겠다”고 말했다.
한편 내츄럴엔도텍의 독자 소재인 에스트로지(EstroG-100)는 백수오, 한속단, 당귀 등 3가지 식물성 원료를 배합해 개발한 여성건강 기능성 원료다. 현재 한국을 비롯해 미국, 캐나다, 유럽 등 주요 국가에서 원료 인허가 및 사업 기반을 갖추고 글로벌 브랜드와 유통망을 중심으로 제품 적용을 확대하고 있다.
양승현 리포터
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