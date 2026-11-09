김승기 경기도의원, 경기인디시네마관 운영비 70% 이상 광고비 지출 지적

세줄 요약 경기인디시네마관 관람 실적 저조 지적

운영비 70% 이상 광고비 편중 문제 제기

고양 독립영화전용관 예산 확보 촉구

이미지 확대 ▲김승기 경기도의원이 6일 문화체육관광국을 상대로 열린 문화체육관광위원회 행정사무감사에서 경기인디시네마관 예산 집행 구조 점검과 고양 독립영화전용관 운영 예산 확보를 촉구하며 질의하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 문화체육관광위원회 김승기 의원(더불어민주당, 남양주3)이 지난 6일 진행된 문화체육관광국 행정사무감사에서 경기인디시네마관의 관람 실적과 예산 집행 구조를 점검하고, 고양 독립영화전용관의 향후 운영 여부와 2027년 예산 확보 방침을 명확히 제시할 것을 촉구했다.이날 감사에서 김 의원은 지난 9월 상임위원회 심의를 거쳐 고양 독립영화전용관 운영 사무의 공기관 위탁 동의안이 가결됐음에도, 정작 2027년 본예산에 관련 운영비가 담기지 않을 우려가 나오고 있다고 짚었다. 담당 부서에서 예산 편성을 요구했으나, 위탁 동의 절차를 마친 뒤 예산이 뒷받침되지 않을 경우 해당 사업을 어떻게 이끌어갈 것인지 집행부의 구체적인 입장을 질의했다.현재 도내 문화체육관광부 지정 독립·예술영화전용관 4곳 중 경기도가 직접 운영하는 시설은 경기인디시네마관 한 곳뿐이다. 경기도 제출 자료에 의하면 올해 1월부터 9월까지 총 1,434회 상영 동안 누적 관람객은 1만 2,976명을 기록해 회당 평균 관람객이 약 9명에 머물렀다. 이는 지난 2025년 회당 평균 관람객 수치와 동일한 수준이다.김 의원은 “관람객이 늘지 않은 상황에서 독립·예술영화의 관람 저변이 확대되고 있다고 볼 수 있는지 점검해야 한다”며 “고양 독립영화전용관의 회당 목표 관객은 경기인디시네마관보다 높은 11명으로 설정돼 있는데, 목표를 산출한 근거와 실제 관객을 확보할 실행계획이 있는지 밝혀야 한다”고 요구했다.경기인디시네마관의 운영비 지출 내역과 광고 집행의 실효성에 대한 점검도 이어졌다. 연간 도비 3억 8천만원이 투입되는 경기인디시네마관 운영 예산은 제출 자료 기준 민간 상영관 대관료로 약 1억 1천만원, 스크린 광고 등에 약 2억 7천만원이 쓰여 광고비가 전체 운영 예산의 약 71%를 차지하는 것으로 나타났다. 반면 티켓 판매 수입은 영화 배급사로 돌아가 경기도의 자체 수입으로 귀속되지 않는 구조다.김 의원은 “광고비가 관람객 증가로 이어졌는지 성과를 확인하고 있는지, 전체 운영비에서 광고비가 차지하는 비중이 적정한지 검토해야 한다”며 “상영 기회 제공과 관객 확대라는 사업 목적에 맞게 예산이 배분되고 있는지 살펴볼 필요가 있다”고 지적했다.마지막으로 김 의원은 “고양 독립영화전용관의 운영 여부와 2027년 예산 확보 방침을 분명히 해야 한다”며 “경기인디시네마관의 관람 실적과 예산 집행 효과를 냉정하게 평가하고, 광고 지출과 운영 방식을 재검토해 객관적인 근거에 따라 관람객 목표와 실행계획을 세워야 한다”고 촉구했다.양승현 리포터