이병숙 경기도의원 “AI 확산에 따른 콘텐츠산업 종사자 재도전 기회 보장해야”

세줄 요약 AI 확산에 따른 콘텐츠 종사자 피해 지적

프리랜서 실태조사와 재교육 지원 촉구

AI 콘텐츠 캠퍼스 운영 방향 개선 주문

이미지 확대 ▲이병숙 경기도의원이 6일 열린 제395회 정례회 문화체육관광국 행정사무감사에서 콘텐츠산업 종사자 지원 대책에 대해 질의하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 문화체육관광위원회 이병숙 의원(더불어민주당, 수원12)은 6일 열린 제395회 정례회 문화체육관광국 행정사무감사에서 생성형 인공지능(AI) 확산으로 인해 일감 및 소득 감소를 겪는 콘텐츠산업 종사자 실태조사와 함께 재교육·직업전환·재진입을 돕는 지원 대책 마련을 촉구했다.이날 이병숙 의원은 “콘텐츠산업 육성이란 구호와 함께 AI 활용이 증가하며 성우나 번역가, 웹툰 보조작가, 작곡 분야 보조인력 등이 지금 해고되거나 일감이 줄어들고 있는 상황이다”며 “경기도 차원에서 프리랜서 규모를 파악하고 이들에 대한 대책을 마련해야 한다고 생각한다”고 지적했다.문화체육관광부 조사에 따르면 2024년 기준 국내 콘텐츠산업 종사자 수는 68만 8,121명으로 집계됐다. 하지만 이 조사는 사업체 중심의 통계여서 프로젝트 단위로 일하는 프리랜서 규모를 정확히 파악하기 어렵고, AI 도입으로 인해 대체된 인력의 구체적인 실태 역시 확인하기 힘들다는 것이 이 의원의 설명이다.경기도 차원의 실태조사가 이뤄졌는지 묻는 이 의원의 질의에 박래혁 문화체육관광국장은 관련 실태를 충분히 파악하지 못했다는 점을 시인하며, 향후 경기콘텐츠진흥원 및 콘텐츠산업과와 협의해 AI 확산으로 일자리와 소득에 타격을 입은 종사자 실태를 살피고 지원 방안을 검토하겠다고 답했다.이어 이 의원은 현재 추진 중인 ‘AI 콘텐츠 캠퍼스’ 사업의 운영 방향에 대해서도 개선을 주문했다. 이 의원은 “현 사업은 입문 과정에 거의 대부분의 예산이 집중돼 있고, 전문가 과정은 상대적으로 소외되어 있다”며 “앞으로는 콘텐츠산업 분야 종사자의 재교육 및 재도전 기회 마련을 위한 사업으로 변해야 한다”고 강조했다.아울러 현행 「경기도 문화콘텐츠산업 진흥 조례」의 제도적 사각지대도 짚었다. 이 의원은 “창작자와 제작자에 대한 제작지원, 창업지원, 전문인력 양성에 대한 지원은 있지만, 기술 변화로 일감이 줄거나 기존 직업을 유지하기 어려워진 종사자들의 재교육과 재도전을 지원하는 규정은 없다”며 관련 지원 근거를 명문화하는 조례 개정이 필요하다고 피력했다.끝으로 이 의원은 “그동안 실태조사에서도 관련 교육사업에서도 소외되어 온 프리랜서분들을 포함한 종사자들에 대한 실태조사와 관련 지원 사업이 진행되어야 한다”며 “조례 개정을 포함하여, 적극 협력하여 추진해 주었으면 한다”고 집행부의 협조를 당부했다.양승현 리포터