이기대 경기도의원 “G-펀드 투자설명회 경기북부 소외 해소하고 권역별 쿼터제 도입해야”

세줄 요약 G-펀드 설명회 남부 편중 지적

경기북부 거점 미개최 문제 제기

북부 쿼터제·맞춤형 IR 도입 촉구

이미지 확대 ▲이기대 경기도의원이 6일 열린 제395회 정례회 경제실 행정사무감사에서 G-펀드 권역별 투자설명회 운영 실태에 대해 질의하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 경제노동위원회 이기대 의원(더불어민주당, 고양9)은 6일 열린 제395회 정례회 경제실 행정사무감사에서 경기도 G-펀드 권역별 투자설명회가 경기북부 주요 거점도시에서 열리지 않은 실태를 지적하고, 북부 유망 기업 유치와 원활한 자금 조달을 뒷받침하기 위한 3대 정책 과제를 주문했다.이날 이기대 의원은 “2026년 9월 말 기준 G-펀드 권역별 투자설명회 추진 실적을 보면 총 5회 중 수원 3회, 시흥 1회, 동부 구리 1회 등 경기남부권에 편중되어 있고, 고양·파주·의정부 등 경기북부를 대표하는 주요 거점도시에서는 단 한 차례도 열리지 않았다”며 “지난해 행정사무감사 당시 북부 기업을 위한 IR과 투자설명회 확대를 약속해 두고도 11월 현재까지 북부 주요 거점을 철저히 외면한 것은 집행부의 균형발전 의지가 후퇴했음을 여실히 보여주는 방증”이라고 비판했다.이어 이 의원은 경기북부 기업의 투자 유치 기회를 넓히기 위한 구체적인 대안을 제시했다. 이 의원은 “당장 남은 11월과 12월 중에라도 경기북부 기업들을 위한 투자설명회를 긴급히 개최해야 한다”며 “나아가 2027년도 사업 추진 시에는 투자설명회 10회 기준 최소 3회(30%) 이상을 북부에 의무 배정하는 ‘권역별 쿼터제’를 도입하고, 북부 테크노밸리 등 전략산업 거점을 중심으로 ‘찾아가는 맞춤형 테크노밸리 IR 설명회’를 정례화해야 한다”고 촉구했다.체계적인 사후 관리와 의회 보고 절차도 함께 요구했다. 이 의원은 “단순한 선언에 그치지 않으려면 북부 유망 기업을 실질적으로 발굴하고 지원하기 위한 체계적인 IR 강화 계획이 뒷받침되어야 한다”며 “사업의 집행 시기와 추진 내용 등 구체적인 진행 상황을 분기별로 소관 상임위에 서면으로 투명하게 보고해 달라”고 강조했다.끝으로 이 의원은 “경기북부 기업들이 단지 지리적 위치 때문에 혁신 벤처투자의 기회에서 배제되어서는 안 된다”며 “경기도의회 경제노동위원회 위원으로서 북부 유망 기업들이 성장의 사다리에 올라탈 수 있도록 투자 생태계 조성과 공정한 기회 제공을 끝까지 챙기겠다”고 밝혔다.한편 이날 행정사무감사에서 경제실 관계자는 경기북부 거점 지역 투자설명회 미개최 지적에 대해 미흡한 부분이 있었다는 점을 인정하며, 올해 안에 북부 지역 설명회 개최를 검토하고 향후 북부 배정 비율을 늘리는 방안을 모색하겠다고 답했다.양승현 리포터