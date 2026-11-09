부모님 동반 가족·동창회·동호회·기업 단체 대상… 전용 차량·전용 가이드로 일정 조율

세줄 요약 부모님 동반 가족·소규모 단체용 단독 패키지 확대

전용 차량·전담 가이드로 일정과 휴식 유연 조율

30개 도시 1,500개 상품, 지방 출발 상품도 운영

이미지 확대 ▲아시아엔조이 제공)

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소규모 단독 패키지 전문 여행사 아시아엔조이가 부모님을 동반한 가족여행과 친구·동창회·동호회·기업 단체 등 소규모 일행을 대상으로 한 ‘해외 프라이빗 단독 패키지’ 상품을 확대 운영한다고 밝혔다.아시아엔조이의 프라이빗 단독 패키지는 타 여행객과 합류하지 않고 사전 예약한 일행끼리만 전용 차량과 전담 가이드를 이용해 여행하는 상품이다. 여행의 목적과 참여 인원에 맞춰 상품을 선택할 수 있으며, 현지 이동 동선과 휴식 시간, 주요 관광 일정 등을 사전 상담을 통해 유연하게 조율할 수 있는 것이 특징이다.현재 일본, 중국, 대만, 동남아시아, 호주, 유럽 등 주요 해외 취항지 30개 도시를 대상으로 약 1,500개의 세부 여행 상품을 운영 중이다. 수도권(인천국제공항)뿐만 아니라 부산, 대구, 청주 등 지방 국제공항에서 출발하는 상품군도 함께 갖춰 지역 이용객의 접근성을 높였다.회사 측은 특히 부모님 칠순 등 가족 기념일을 맞아 여러 세대가 함께 떠나는 다세대 가족여행이나 동창회·동호회 등 소규모 단체여행의 경우, 현지에서의 실질적인 이동 시간과 보행 거리, 휴식 주기를 세밀하게 반영한 일정 설계가 필수적이라고 강조했다.자유여행 방식으로 다인원이 이동할 경우 일행 중 한 명이 숙소와 식당 예약, 이동 경로 파악, 현장 결제 등을 전담하느라 피로도가 높아지기 쉽고, 관광지 간 차량 이동 시간 외에도 승하차, 주차장 도보 이동, 매표소 대기 등 예상치 못한 현장 소요 시간이 누적돼 일정에 차질이 생기기 쉽다는 분석이다. 단독 패키지는 이러한 현장 변수를 전용 차량과 가이드를 통해 관리함으로써 동행자 전원의 체력적 부담을 줄이는 데 초점을 맞췄다.김지헌 아시아엔조이 상품운영매니저는 “지도 앱이나 인공지능(AI) 안내 서비스에서 관광지 간 차량 이동 시간을 20분으로 확인했더라도, 실제 다인원 가족이 다음 관광지 입구에 도착하기까지 걸리는 체감 시간과는 차이가 크다”며 “차량 승하차와 주차장에서 입구까지의 보행 시간, 낯선 관광지에서의 매표 및 입장 대기 시간이 반복되면 일행 모두가 쉽게 지칠 수 있는 만큼, 일행 중 보행 속도가 가장 느린 구성원을 기준으로 동선과 휴식 시간을 설계해 운영하고 있다”고 말했다.양승현 리포터