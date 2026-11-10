경기도의회 기획재정위원회, 제12대 첫 행정사무감사 돌입… ‘재정위기·조직개편’ 집중 검증

세줄 요약 제12대 기획재정위원회 첫 행정사무감사 돌입

재정위기 대응과 조직개편 실효성 집중 검증

평화협력·감사기강·도민권익 처리 점검

이미지 확대 ▲경기도의회 기획재정위원회가 9일 상임위 회의실에서 경기도 기획조정실 등을 대상으로 2026년도 행정사무감사를 진행하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 기획재정위원회(위원장 김창식)는 11월 9일(월)부터 16일(월)까지 8일간의 일정으로 ‘2026년도 행정사무감사’에 돌입했다.제12대 경기도의회 기획재정위원회가 꾸려진 뒤 처음으로 열리는 이번 행정사무감사는 경기도 기획조정실, 균형발전기획실, 평화협력국, 경기도감사위원회, 경기도도민권익위원회 등 5개 실·국 및 합의제 행정기구와 산하 출연기관인 경기연구원을 대상으로 진행된다.감사 첫 일정은 경기도 기획조정실과 경기연구원을 상대로 시작되며, 기획재정위원회는 이번 감사를 통해 민선 9기 도정의 핵심 현안인 재정건전성 확보 대책과 조직 쇄신 방향을 면밀하게 점검할 예정이다.주요 점검 과제로는 경기도 재정위기 진단 및 향후 대응 로드맵을 비롯해 민선 9기 도정 방향을 반영한 조직개편의 실효성 검증, 남북·동북아 정세 변화에 따른 평화협력 교류사업 실태 및 지속가능성 점검, 감사위원회의 공직기강 확립 대책 및 비위 근절 체계, 도민권익위원회의 고충 민원 처리 실태와 권익 구제 실효성 확보 방안 등이 꼽힌다.특히 위원회는 민선 9기 출범 직후 선언된 ‘경기도 재정위기’의 구조적 원인을 규명하고, 이와 연계된 향후 본예산 편성 방향과 재정 운용 기조를 중점적으로 살필 방침이다. 아울러 지난 민선 8기 도정에서 기획·집행한 주요 사업들이 도민의 삶에 미친 영향을 정책적 시각에서 다각도로 분석하고, 행정상 비효율과 불합리한 제도를 개선해 실질적인 정책 대안을 도출할 계획이다.김창식 위원장은 “기획재정위원회는 경기도의 재정과 정책 기획을 총괄하는 컨트롤타워 격 상임위원회로서, 도정 전반이 1,425만 도민의 눈높이에 맞춰 투명하고 합리적으로 운영되는지 엄정하게 검증할 것”이라며 “단순한 지적과 비판에 그치지 않고 도민의 혈세가 낭비되는 일이 없도록 대안을 제시하는 생산적이고 내실 있는 감사를 이끌겠다”고 밝혔다.양승현 리포터