경기도의회 김미숙 부의장 “친환경 공공급식, 쌀만으로는 부족”… 공급 품목 확대 방안 마련 촉구

세줄 요약 경기미 중심 지원, 품목 확대 필요성 제기

주문·배송 불편과 비용 부담 개선 촉구

군포시 시범사업 기반 제도 개선 주문

이미지 확대 ▲김미숙 경기도의원이 9일 열린 농수산생명과학국 대상 2026년도 행정사무감사에서 영유아 친환경 공공급식 공급 품목 확대를 촉구하며 질의하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 농정해양위원회 김미숙 의원(더불어민주당, 군포3)은 9일(월) 농수산생명과학국을 상대로 진행한 2026년도 행정사무감사에서 도내 어린이집 및 유치원의 친환경 공공급식 확대를 위해 공급체계를 손질하고 실효성 있는 지원 대책을 수립할 것을 촉구했다.이날 김미숙 부의장은 경기도가 시행하고 있는 친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 지원사업의 저변이 넓어지고 있는 점은 긍정적으로 평가했으나, 현행 지원 품목이 친환경·G마크·GAP 인증을 받은 경기미에 국한되어 있어 다채로운 친환경 식재료를 공급하기에는 한계가 따른다고 지적했다.김 부의장은 “친환경 공공급식은 쌀뿐만 아니라 아이들이 매일 먹는 채소와 과일 등 다양한 식재료까지 확대될 필요가 있다”며 “성장기 아이들에게 건강한 먹거리를 제공하는 동시에 도내 친환경 농가의 안정적인 판로를 확보할 수 있도록 지원방식을 개선해야 한다”고 강조했다.그동안 김 부의장은 군포지역 내 어린이집의 친환경 공공급식 이용을 활성화하기 위해 경기도농수산진흥원을 비롯해 안양·군포·의왕·과천 공공급식지원센터, 국공립·민간어린이집 관계자들과 수차례 간담회를 열고 일선 현장의 목소리를 청취해 왔다.당시 간담회에 참석한 어린이집 관계자들은 친환경 공공급식의 취지에는 깊이 공감하면서도, 공급 가능한 품목이 제한적인 데다 주문 및 배송 과정의 번거로움과 비용 부담 등이 겹쳐 실제 참여를 늘리는 데 제약이 크다는 고충을 전달한 바 있다.이와 관련해 김 부의장은 “현장에서 친환경 공공급식을 이용하고 싶어도 공급 품목이 제한적이고 주문과 배송이 불편하면 참여하기 어렵다는 이야기를 많이 들었다”며 “단순히 지원 대상을 늘리는 것뿐 아니라 어린이집에서 편리하게 이용할 수 있는 공급체계를 마련하는 것이 중요하다”고 역설했다.아울러 인천시가 유치원 및 초·중·고등학교 등을 대상으로 친환경 식재료비를 별도 지원하는 사례를 제시하며, 경기도 또한 기존의 경기미 위주 지원 방식에서 벗어나 다변화된 친환경 농산물이 공급될 수 있도록 제도 개선을 검토해야 한다고 주문했다.답변에 나선 박종민 농수산생명과학국장은 “친환경 공공급식 확대 방안을 오랫동안 고민해 왔지만, 유치원과 어린이집은 공급 대상과 물량이 적어 유통비용 부담이 크다는 어려움이 있다”며 “현재 군포시에서 공급 품목 확대 등을 위한 시범사업을 추진하고 있는 만큼, 이를 바탕으로 실질적인 개선방안을 마련하겠다”고 밝혔다.끝으로 김미숙 의원은 “친환경 공공급식은 아이들의 건강을 지키는 동시에 지역 농업의 지속가능성을 높이는 중요한 정책”이라며 “군포시 시범사업을 통해 현장에서 제기된 공급 품목과 유통비용 등의 문제를 개선하고, 그 성과가 다른 시·군으로도 확산될 수 있도록 경기도가 적극적으로 노력해 달라”고 당부했다.양승현 리포터