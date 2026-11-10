고은정 경기도의회 부의장 “화훼산업 위기, 경기도 차원의 선제적 대응책 마련해야”

세줄 요약 화훼산업 위기 대응책 선제 마련 촉구

접경지역 친환경농업 예산 축소 우려 지적

보트쇼 성과관리 실적 중심 평가 개선 요구

이미지 확대 ▲고은정 경기도의회 부의장이 9일 열린 농수산생명과학국 소관 2026년 행정사무감사에서 화훼산업 위기 대응책 마련 등을 촉구하며 질의하고 있다. (사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 고은정 부의장(더불어민주당, 고양10)은 9일 농정해양위원회의 농수산생명과학국 소관 2026년 행정사무감사에서 도내 화훼산업 위기 대응책 마련을 비롯해 접경지역 친환경농업 지원, 사회적 농업의 외연 확대, 경기국제보트쇼의 성과관리 체계 개선을 촉구했다.이날 고은정 부의장은 경기도가 전국 화훼농가의 약 30%와 전체 판매액의 40.8%를 점유하는 핵심 산지임에도 불구하고, 최근 재배면적 축소와 생산비 급등, 농가 고령화 등이 겹치며 산업 기반이 위축되고 있다고 짚었다.특히 한·에콰도르 전략적경제협력협정(SECA)에 따라 수입 절화의 관세가 철폐되는 상황에 우려를 나타내며 “중앙정부의 대책만 기다릴 것이 아니라 경기도 차원의 선제적인 대응전략이 필요하다”며 “기존 시설원예 사업과 차별화된 품목별 생산기반 지원과 함께 폐업 위기 농가의 작목 전환 및 소득 안정 대책을 마련해야 한다”고 강조했다.이어 경기북부 접경지역의 친환경농산물 군급식 유통사업 예산이 줄어들 가능성이 제기되는 것과 관련해 “접경지역 농업인들의 특별한 희생에 대한 보상 차원에서 추진된 사업인 만큼 재정 여건을 이유로 축소할 경우 약 100개 농가의 판로와 소득 기반이 흔들릴 수 있다”고 지적했다.아울러 “2026년부터 2028년까지 위탁 운영이 예정된 상황에서 사업의 지속성이 불투명해지는 것은 행정 신뢰와도 직결된다”며 사업이 흔들림 없이 운영될 수 있는 대책을 세울 것을 요구했다.사회적 농업 활성화 방안에 대해서는 “취약계층을 단순한 돌봄의 대상으로 바라보는 데 그치지 않고, 장애인과 경계선 지능 청년 등이 농업활동에 참여해 교육과 직업훈련을 거쳐 고용과 자립으로 이어질 수 있도록 정책을 확대해야 한다”고 제언했다.이와 함께 경기국제보트쇼의 부실한 성과관리 실태도 도마 위에 올랐다. 해마다 약 13억~15억원 규모의 예산이 투입되고 최근 3년 동안 해마다 1천억원이 넘는 상담 실적이 집계되고 있지만, 정작 실질적인 계약 체결 금액이나 도내 참가 기업의 수주 실적은 파악되지 않고 있다는 지적이다.고 부의장은 “상담 실적만으로 사업 성과를 평가해서는 안 된다”며 “실제 계약과 매출 증대 효과를 사후관리하고, 전곡항·탄도항·김포 아라마리나·시흥 거북섬 등 도내 해양레저 기반시설과 연계해 지역 관광과 산업 활성화로 이어지도록 운영방식을 개선해야 한다”고 주문했다.끝으로 고은정 부의장은 “정책의 성과는 예산 투입이나 단순한 실적이 아니라 도민과 현장의 실질적인 변화로 평가해야 한다”며 “농어업인의 소득 안정과 취약계층의 자립, 지역산업의 경쟁력 강화로 이어질 수 있도록 실효성 있는 정책 추진과 체계적인 성과관리에 힘써달라”고 당부했다.양승현 리포터