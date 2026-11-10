고은정 경기도의회 부의장 ‘제64주년 소방의 날’ 기념식 참석

이미지 확대 ▲고은정 경기도의회 부의장(왼쪽 세 번째)과 양경석 안전행정위원장(맨 왼쪽), 추미애 경기도지사(왼쪽 다섯 번째) 등 참석자들이 9일 제64주년 소방의 날 기념식에서 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

이미지 확대 ▲고은정 경기도의회 부의장이 9일 경기아트센터 대극장에서 열린 제64주년 소방의 날 기념식에서 축사를 하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 고은정 부의장(더불어민주당, 고양10)은 9일 경기아트센터 대극장에서 열린 ‘제64주년 소방의 날 기념식’에 참석해 도민의 생명과 재산 보호를 위해 일선에서 헌신하는 소방공무원과 의용소방대원 등 소방 관계자들을 격려하고 감사의 뜻을 전했다.해마다 11월 9일에 맞이하는 소방의 날은 도민의 안전을 지키기 위해 희생과 봉사를 이어가는 소방관들의 노고를 기리는 법정기념일이다. 이날 행사는 화재 예방을 향한 도민의 관심과 이해를 넓히고, 재난 현장 최일선에서 임무를 수행하는 소방 가족들의 자긍심을 높이기 위해 마련됐다.고 부의장은 이날 축사에서 “각종 재난과 사고 현장에서 자신의 안위보다 도민의 생명과 안전을 먼저 생각하며 헌신하는 소방관 여러분께 깊은 존경의 말씀을 드린다”며 “경기도의회는 소방관 여러분의 헌신이 희생으로만 남지 않도록 현장의 목소리가 실질적 예산과 정책으로 이어질 수 있는 책임을 다하겠다”고 강조했다.한편 이날 기념식에는 추미애 경기도지사와 경기도의회 안전행정위원회 양경석 위원장 및 소속 위원, 소방 관계 기관 주요 인사 등이 참석해 유공자 표창 수여와 대표 소방공무원 격려, 축하공연 등을 함께했다. 아울러 경기아트센터 야외광장에서는 도민들이 직접 참여할 수 있는 다채로운 안전 실습 체험과 전시 프로그램이 함께 운영됐다.양승현 리포터