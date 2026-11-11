메가스터디 기숙학원 종합관, ‘2028 프리 N수 우선선발반’ 개강… 학습 진단·관리 체계 운영

세줄 요약 12월 6일 개강, N수 우선선발반 운영

과목별 진단·주간 테스트·상담 연계

취약 단원 보완과 학습 리듬 형성

이미지 확대 ▲사진: 메가스터디 기숙학원 종합관 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

메가스터디 기숙학원 종합관은 오는 12월 6일 개강하는 ‘2028 Pre N수 우선선발반’에서 과목별 학습 수준 진단과 주간 학습 점검, 담임교사 상담을 유기적으로 연계한 학습관리 과정을 운영한다고 12일 밝혔다.통상 재수를 시작하는 초기 단계에서는 새로운 교재나 강의를 고르고 전체적인 학습량을 늘리는 데 치중하기 쉽다. 하지만 수험생마다 취약한 과목과 세부 단원, 개념 숙지도가 서로 다른 만큼 본격적인 수험 생활에 돌입하기에 앞서 본인의 현재 학업 수준을 객관적으로 진단하고 보완할 영역을 구체적으로 짚어내는 과정이 요구된다.이에 메가스터디 기숙학원 종합관은 이번 ‘2028 Pre N수 우선선발반’ 과정을 통해 수험생 개개인의 학업 상태를 면밀히 진단하고, 과목별 취약 영역과 보완 과제를 도출해 목표 대학 및 학과에 부합하는 학습 방향을 잡을 수 있도록 뒷받침할 방침이다. 아울러 기초 학습 다지기와 집중력 훈련을 함께 진행해 향후 본격적인 N수 수험 생활에 요구되는 규칙적인 학습 리듬을 형성하는 데도 무게를 둔다.해당 과정의 학습 진단은 입소 초기의 일회성 평가에 머물지 않고 정규 수업과 자기주도 복습, 확인 평가 및 약점 보완 단계로 이어진다. 수강생들은 정규 수업을 들은 뒤 복습 시간을 통해 배운 개념을 재점검하고, 전임교사와의 질의응답을 거쳐 이해가 미진한 단원을 보충하게 된다.이와 함께 매주 시행하는 ‘주간 학습 점검 테스트(TEST)’로 한 주간의 학업 성취도를 측정하고, 여기서 도출된 데이터를 성적 분석 및 담임교사 대면 상담과 연계한다. 평가 과정에서 드러난 취약 단원과 오답 원인을 차주 학습계획 수립에 즉각 반영하는 선순환 구조다.전담 담임교사는 학생별 취약 과목과 평소 공부 성향을 종합적으로 파악해 학습 로드맵을 함께 조율한다. 특히 정기 모의고사를 치른 뒤에는 시기별 성적 변화 추이를 분석하고, 일상의 학업 태도와 생활 리듬까지 함께 살피며 학습 계획을 세부 조정할 예정이다. 단편적인 시험 점수로 학생의 수준을 단정하기보다 수험 기간 중 드러나는 약점을 꾸준히 메워 나가는 데 초점을 맞춘 관리 방식이다.메가스터디 기숙학원 종합관 관계자는 “N수 초반에는 무조건 학습량을 늘리기보다 현재 어느 부분이 부족한지 확인하고 앞으로 무엇을 보완해야 하는지를 구체화하는 과정이 필요하다”며 “학생들이 학습 결과를 지속적으로 확인하고 부족한 부분을 다음 학습에 반영할 수 있도록 점검과 상담을 연계해 운영할 계획”이라고 말했다.양승현 리포터