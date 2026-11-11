경기도의회 미래과학협력위원회, 국제협력 정책 실효성 집중 점검… “교류 넘어 실질적 성과로”

세줄 요약 국제협력국 행감서 핵심 사업 실효성 점검

GBC 성과평가·ODA·청년특사단 관리 지적

교류 중심 정책 넘어 지역경제 성과 촉구

이미지 확대 ▲김태형 경기도의회 미래과학협력위원장이 10일 열린 국제협력국 대상 2026년도 행정사무감사에서 회의를 주재하며 발언하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 미래과학협력위원회(위원장 김태형, 더불어민주당, 화성5)는 11월 10일(화) 2026년도 행정사무감사 이틀째 일정으로 국제협력국을 상대로 감사를 진행하고, 주요 국제협력 정책과 세부 사업의 추진 현황을 점검하며 실효성 있는 개선 대책을 마련할 것을 촉구했다.이날 감사에서 위원회는 글로벌 AI 허브 유치전략 구체화를 비롯해 국제개발협력(ODA) 사업의 실효성 제고, 경기청년 기후특사단 예산 집행 및 수탁기관 관리 강화, 경기비즈니스센터(GBC) 성과평가 개선 및 코트라(KOTRA) 협력 강화, 국내복귀기업 지원의 공정성 확보, 경기북부 수출지원 및 지역 간 투자유치 불균형 개선, 조직개편에 따른 국제협력 업무의 연계성 유지, 감사자료의 정확성 및 사업 사후관리 강화 등 소관 핵심 현안을 중점적으로 살폈다.특히 김태형 위원장은 경기비즈니스센터(GBC) 운영 체계와 관련해 “지난해 행정사무감사에서 성과평가 개선과 직접적인 관리·감독을 요구했음에도 여전히 경기도경제과학진흥원에 평가를 맡기고 있다”고 짚으며 “국제협력국이 직접 운영 실태를 조사하고 그 결과를 상임위원회에 별도로 보고할 것”을 주문했다.감사 마무리 발언에 나선 김태형 위원장은 “오늘 감사에서 여러 위원들이 국제협력국의 주요 현안에 대해 다양한 문제점을 지적하고 개선 의견을 제시했다”며 “집행부에서는 면밀히 검토해 향후 정책과 사업 추진에 적극 반영해 주기 바란다”고 당부했다.아울러 김 위원장은 “국제협력 정책이 단순한 교류 실적이나 행사 개최에 그쳐서는 안 된다”며 “도내 기업의 수출 확대와 투자유치 등 지역경제에 실질적으로 기여하는 성과로 이어질 수 있도록 정책의 방향과 사업 추진체계를 개선해 달라”고 강조했다.한편 미래과학협력위원회는 이어지는 행정사무감사 일정 동안에도 소관 주요 사업의 추진 실태와 예산 집행의 적정성을 세밀하게 살피고, 감사 과정에서 도출된 지적사항과 보완 과제를 향후 정책 수립 및 예산안 심사에 반영할 방침이다.양승현 리포터