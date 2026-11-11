김용성 경기도의회 여성가족평생교육위원장, ‘청년 메디케어 플러스’ 집행 관리 및 ‘독도캠프’ 지속성 점검

세줄 요약 경기청년 메디케어 플러스 집행 기준 혼선 지적

예비자 확보·대상자 안내 등 세부 관리 강화 주문

독도캠프 성과지표와 지속 교육 체계 마련 촉구

이미지 확대 ▲김용성 경기도의회 여성가족평생교육위원장이 10일 열린 경기도미래세대재단 대상 2026년도 행정사무감사에서 질의하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 여성가족평생교육위원회 김용성 위원장(더불어민주당, 광명4)은 10일(화) 경기도미래세대재단을 상대로 진행한 2026년도 행정사무감사에서 ‘경기청년 메디케어 플러스’ 사업의 세밀한 집행 관리와 ‘독도캠프’의 지속 가능한 교육 체계 구축을 주문했다.이날 김용성 위원장은 도내 청년의 건강권 보장과 삶의 질 제고를 목적으로 올해 처음 도입된 ‘경기청년 메디케어 플러스’ 사업의 추진 실태를 살폈다. 김 위원장은 재단이 제출한 업무보고 자료상에는 검진비 인정 기간이 ‘10월까지’로 적혀 있는 반면 대표이사 답변에서는 ‘11월까지 지급 가능’으로 설명된 차이를 짚으며, “중도 탈락 대비 예비자(600명) 확보 및 지급 기준 등 세부 운영 사항이 행정 자료에 명확히 표기되지 않아 혼선이 발생하고 있다”고 지적했다.또한 김 위원장은 “이 사업은 청년들의 직접적인 요구로 시작된 매우 중요한 신규 사업인 만큼, 철저한 일정 관리와 대상자 안내를 통해 올해 목표 인원인 4,400명 지원이 차질 없이 완료될 수 있도록 만전을 기해 달라”고 촉구했다.이와 함께 김 위원장은 재단이 운영하고 있는 ‘독도캠프’ 사업의 교육적 실효성과 참여 기회의 형평성도 점검했다. 김 위원장은 “독도캠프는 단순한 체험을 넘어 역사적·지리적·국제법적 근거에 기반한 올바른 영토주권 의식을 함양하는 것이 핵심 목적”이라며 “참가 전후 독도에 대한 이해도와 인식 변화를 정밀하게 측정할 수 있는 성과지표 체계가 갖춰져야 한다”고 강조했다.아울러 “경제적·사회적 여건으로 체험 기회가 부족한 소외 계층 및 배려 대상 가구에게도 공평한 기회가 충분히 보장되어야 한다”고 언급하며 “독도 교육은 일회성 행사로 끝나서는 안 되며, 독도캠프와 찾아가는 디지털체험관 등 경기도 전역의 청소년과 가족들이 지속적으로 독도교육을 받을 수 있는 체계를 구축해야 한다”고 밝혔다.끝으로 김용성 위원장은 “청년의 건강권을 챙기는 메디케어 사업과 올바른 역사관을 심어주는 독도 교육 모두 도민에게 실질적인 혜택이 돌아가야 하는 소중한 정책들”이라며 “미래세대재단은 이번 행감에서 논의된 사항들을 바탕으로 사업 운영의 투명성과 연속성을 높여 미래세대의 든든한 디딤돌이 되어주길 바란다”고 당부했다.양승현 리포터