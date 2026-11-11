경기도의회 건설교통위원회 행감, 철도·공항·항만 분야 사업 우선순위 집중 점검

세줄 요약 철도·공항·항만 행감 실시, 재정위기 속 우선순위 점검

인천2호선 고양 연장 등 주요 철도사업 추진 질의 집중

공항 후보지 재추진과 평택항 활성화 방안도 검토

이미지 확대 ▲경기도의회 건설교통위원회가 10일 상임위 회의실에서 철도항만물류국 등을 대상으로 2026년 행정사무감사를 진행하고 있다. (사진=경기도의회)

이미지 확대 ▲고찬석 경기도의회 건설교통위원장이 10일 열린 철도·공항·항만 분야 2026년 행정사무감사에서 회의를 주재하며 발언하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 건설교통위원회(위원장 고찬석)는 10일 상임위 회의실에서 열린 도의회 제395회 정례회 제3차 회의에서 2026년 행정사무감사 이틀째 일정으로 철도항만물류국과 경기국제공항추진단, 경기평택항만공사에 대한 감사를 진행했다. 이날 경기도 철도·공항·항만 분야 감사에서는 도의 재정위기 대응 기조 속에서 주요 사업의 추진 우선순위를 점검하는 위원들의 질의가 잇따랐다.우선 철도항만물류국을 대상으로 한 감사에서는 인천2호선 고양 연장사업 예비타당성조사 조속 통과를 비롯해 경기남부광역철도와 신분당선 수원·의왕·군포·안산 연장선에 대한 국가계획 반영, 용문홍천·도봉산옥정선·지하철 3호선 파주 연장선·통일로선 등 주요 철도사업의 안정적 추진, KTX 경기남부역사 신설, 용인경전철 광교 연장사업 영통입구역 신설 타당성, 경전철 운영 손실 지원 및 혼잡도 개선, 신안산선 복선전철 붕괴사고 후속대책, 안산선 철도지하화 사업 등에 관한 질의가 이어졌다.아울러 물류창고 난립 방지 대책과 화물자동차 불법주차 근절 및 공영차고지 조성 문제 등 물류 분야 현안도 함께 다뤄졌다.이어 경기국제공항추진단을 상대로는 후보지 분석 및 배후지개발 전략 수립 용역 재추진의 적정성과 제7차 공항개발종합계획 반영 가능성, 경기국제공항추진단 조직의 존치 필요성 등에 대한 문제가 제기됐다.경기평택항만공사 감사에서는 항만시설 사용료 및 임대료 수입의 국고 환수 재검토와 평택항 배후단지 분양 활성화 방안, 항만안내선 운영 재고, 수소 모빌리티 사업의 차질 없는 추진 등을 주문했다.고찬석 위원장은 “이날 행정사무감사에서는 도 재정위기 상황에도 불구하고 도민의 편의를 위한 철도사업 등 민생정책의 차질 없는 추진을 요구하는 질의가 다수였다”며 “집행기관에서는 도민의 목소리를 대표하는 도의회의 지적을 면밀히 살펴서 사업추진 우선순위에 만전을 기해줄 것”을 당부했다.양승현 리포터