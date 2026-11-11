고은정 경기도의회 부의장 “기후변화 대응 아열대 작물 연구, 농가 소득으로 이어져야”

세줄 요약 기후변화 대응 아열대 작물 연구 확대 촉구

노지 재배·기존 시설 활용한 작목 전환 제안

가공·유통·부산물 연계로 소득 증대 강조

이미지 확대 ▲고은정 경기도의회 부의장이 10일 열린 경기도농업기술원 행정사무감사에서 기후변화 대응 아열대 작물 연구 확대와 관련해 질의하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 고은정 부의장(더불어민주당, 고양10)은 10일 열린 경기도농업기술원 행정사무감사에서 기후변화에 발맞춘 아열대 작물 연구를 넓히고, 일선 농가의 실질적인 작목 전환과 소득 향상으로 연결될 수 있는 현장 중심 지원체계를 구축할 것을 촉구했다.이날 고은정 부의장은 “기후변화는 농업의 생산 환경과 재배 작물, 농가 소득에 직접적인 영향을 미치고 있는 당면 과제”라며 “변화하는 기후와 소비 시장에 맞춰 새로운 소득 작물을 적극적으로 발굴해야 한다”고 강조했다.아울러 경기도농업기술원이 지난 2024년 펴낸 「기후변화에 따른 작물재배 실태조사 및 대응방안」 자료를 들어 “아열대 채소는 상대적으로 높은 소득을 보이는 반면, 아열대 과수는 초기 시설 투자 부담과 낮은 수익성, 재배 기술 및 판로 확보의 어려움 등으로 농가의 안정적인 소득 창출에 한계가 있다”고 짚었다.이와 관련해 도내 일부 농가에서 사탕수수와 백향과 등을 노지 환경에서 시험 재배하고 있는 사례를 언급하며 “농촌 고령화가 심화되는 상황에서 새로운 시설 투자를 요구하기보다, 기존 시설을 활용하거나 노지에서 재배할 수 있는 작물을 발굴해 농가의 작목 전환 부담을 줄여야 한다”고 제언했다.이어 “사탕수수는 생산물뿐 아니라 부산물까지 다양한 용도로 활용할 수 있다”며 “단순 재배를 넘어 가공·유통과 부산물 활용까지 연계해 부가가치를 높이는 방안도 검토해야 한다”고 밝혔다.또한 고 부의장은 그동안 추진된 아열대 작물 연구 개발 사업의 실적을 점검하는 한편, 앞선 실태조사 이후 달라진 일선 재배 여건과 소비자 수요를 반영한 후속 연구 및 표준 재배 기술 확립이 뒷받침되어야 한다고 주문했다.끝으로 고은정 부의장은 “체험 농업 중심의 아열대 작물 재배만으로는 농가 소득의 지속 가능성을 확보하는 데 한계가 있다”며 “현장에서 먼저 재배를 시도한 농업인의 경험과 농업기술원의 연구 역량을 결합해 실용적인 재배 기술을 개발하고, 농가 소득으로 연결되는 기후변화 대응 전략을 마련해 달라”고 당부했다.양승현 리포터