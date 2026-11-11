김미숙 경기도의회 부의장 “50년 된 종자관리소 정선센터, 더 이상 시설 개선 미뤄서는 안 돼”

세줄 요약 50년 된 정선센터 노후화 문제 지적

지붕 누수·바닥 물고임 등 개선 촉구

종자 생산 안정 위한 예산 지원 강조

이미지 확대 ▲김미숙 부의장이 10일 열린 경기도농업기술원 및 종자관리소 대상 행정사무감사에서 정선센터 노후시설 개선과 예산 확보를 촉구하며 질의하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 농정해양위원회 소속 김미숙 의원(더불어민주당, 군포3)은 10일(화) 진행된 경기도농업기술원 및 종자관리소 대상 2026년도 행정사무감사에서 건립 후 50년이 경과한 종자관리소 정선센터의 시설 노후화 실태를 짚으며, 안정적인 종자 생산과 공급을 뒷받침할 시설 개선 및 예산 확보를 촉구했다.이날 감사에서 김미숙 의원은 “종자관리소 정선센터는 1970년대에 건립된 시설로, 그동안 보강공사와 내진보강 등이 이루어졌지만 지붕 누수와 바닥 물고임 등 시설 노후화에 따른 문제가 여전히 남아 있다”며 “부분적인 보수만으로 시설을 계속 유지하는 것이 적절한지 종합적으로 살펴볼 필요가 있다”고 지적했다.이어 김 의원은 “종자관리소는 농업인에게 공급할 우량종자를 생산하고 관리하는 중요한 역할을 수행하는 기관”이라며 “정선 과정에서 시설이나 설비에 문제가 발생하면 종자 생산과 공급에도 차질이 생길 수 있는 만큼 시설의 안정적인 운영이 무엇보다 중요하다”고 말했다.아울러 기관의 역할에 상응하는 재정적 뒷받침이 필요하다는 점도 함께 짚었다. 김미숙 의원은 “종자관리소가 수행하는 업무의 중요성에 비해 노후시설 개선을 위한 재정적 지원이 충분하지 못한 것은 아닌지 돌아봐야 한다”며 “현장 직원들이 아무리 노력하더라도 필요한 예산이 뒷받침되지 않으면 근본적인 문제를 해결하기 어려운 만큼, 경기도 차원에서 적극적인 관심과 지원이 필요하다”고 강조했다.이와 함께 김미숙 의원은 “정선센터의 지붕 누수와 바닥 물고임 등 시급한 보수 사항부터 우선적으로 개선하고, 시설 전반의 노후도와 안전성을 종합적으로 검토해 단계적인 정비계획을 마련해야 한다”고 당부했다.끝으로 김미숙 의원은 “오늘 이 문제를 제기한 것은 현장에서 겪고 있는 어려움을 의회와 집행부가 함께 해결하자는 취지”라며 “경기도의회 농정해양위원회 위원들과 함께 정선센터의 시설 개선 필요성을 살피고, 내년도 예산에 필요한 사업이 반영될 수 있도록 관심을 기울이겠다”고 밝혔다.양승현 리포터