경기도의회, 한세대와 교육협력 업무협약 체결… 전문교육·연구 협력으로 의정 역량 강화

세줄 요약 경기도의회-한세대 교육협력 협약 체결

의정 전문성 강화를 위한 연구·교육 지원

AI 활용 교육과 장학금 등 공동 추진

이미지 확대 ▲남종섭 경기도의회 의장(왼쪽 다섯 번째)과 백인자 한세대학교 총장(왼쪽 여섯 번째)을 비롯한 참석자들이 11일 도의회 접견실에서 열린 교육협력 협약식에서 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

이미지 확대 ▲남종섭 경기도의회 의장과 백인자 한세대학교 총장이 11일 도의회 접견실에서 교육협력 및 학술교류를 위한 업무협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

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남종섭 경기도의회 의장(더민주, 용인3)이 11일 한세대학교와 교육협력 업무협약을 맺고 도의원 및 의회사무처 직원들의 전문성 제고를 위한 상호 협력에 나섰다.남종섭 의장은 이날 도의회 접견실에서 백인자 한세대학교 총장과 만나 ‘교육협력 및 학술교류를 위한 업무협약’에 서명했다.이날 협약식에는 도의회 측에서 김미숙 부의장(더민주, 군포3)을 비롯해 최종현(더민주, 수원7)·성기황(더민주, 군포2) 의원, 진용복 의회사무처장, 박호순 의정국장 등이 배석했다. 한세대학교 측에서는 최진탁·임은영 부총장과 조지훈 대학원장, 최성훈 대외협력처장 등이 자리했다.이번 협약은 대학이 갖춘 교육 및 연구 역량을 실제 의정활동에 접목하고, 도의원과 의회 직원들의 전문 교육 기회를 넓히기 위해 마련됐다.협약 체결에 따라 양 기관은 앞으로 ▲의정 발전을 위한 정보 교류 및 공동사업 추진 ▲AI 활용 등 의정활동 분야 교육·연구 지원 ▲현장실습·기관 방문·진로 특강 등 교육프로그램 공동 운영 ▲도의원 및 의회 직원 대상 대학원 장학금 지원 등의 분야에서 상호 협력해 나가기로 했다.백인자 총장은 “지역사회 발전의 중심축인 경기도의회와 뜻깊은 교육협력 관계를 맺게 되어 매우 기쁘다”라며 “한세대학교가 보유한 인공지능(AI) 및 융합 교육 인프라를 바탕으로 실효성 있는 맞춤형 교육과 연구 지원을 아끼지 않겠다”라고 밝혔다.이에 남종섭 의장은 “의정활동을 하다 보면 새로운 정책과 복잡한 현안을 마주할 때가 많아 공부의 필요성을 자주 느낀다”라며 “이번 협약을 통해 대학의 전문지식과 연구 성과를 의정활동에 활용하고 의원과 직원들이 배움의 기회를 넓혀가길 기대한다”라고 말했다.양승현 리포터