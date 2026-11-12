경기도의회 미래과학협력위원회, 미래성장산업국 행감서 첨단산업 정책·조직개편 문제 집중 점검

세줄 요약 첨단산업 정책·조직개편 현안 집중 점검

경기테크노파크·벤처센터·보조사업 관리 지적

예산 편성 절차와 상임위 권한 문제 제기

이미지 확대 ▲경기도의회 미래과학협력위원회(위원장 김태형)가 11일 미래성장산업국 대상 2026년도 행정사무감사를 진행하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 미래과학협력위원회(위원장 김태형, 더불어민주당, 화성5)가 지난 11월 11일(수) 2026년도 행정사무감사 3일 차를 맞아 미래성장산업국에 대한 감사를 진행하고, 미래성장산업 주요 정책과 사업 추진 현황을 점검하며 실효성 있는 개선책 마련을 주문했다.이날 위원들은 감사에서 ▲경기테크노파크 출연금 및 경기도의 역할 확대 ▲민간위탁·보조사업 관리·감독 강화 ▲경기북부 벤처센터 전세보증금 회수 및 책임 규명 ▲전기차·수소차 산업 육성과 충전시설 관리 강화 ▲반도체 산업단지 지역상생 및 AI R＆D 센터 조성 ▲산업단지 이익공유와 환경 문제 대응 ▲세계경제포럼 협력사업의 타당성 및 성과관리 ▲R＆D 예산 확대와 과학문화·양자산업 육성 ▲조직개편에 따른 미래성장산업국 존치 필요성 등 핵심 현안을 다각도로 살폈다.특히 김태형 위원장은 내년도 예산안 편성 절차상의 문제를 짚으며 “관련 조례와 시행규칙이 아직 개정되지 않았는데도 내년도 예산안 편성 과정에서 기존 미래과학협력위원회 소관이었던 경기콘텐츠진흥원의 출연금과 사업 예산이 제외됐다”며 “이는 관련 규정의 개정도 없이 상임위원회의 소관 업무와 권한을 사실상 무력화한 것”이라고 지적했다.감사를 마치며 김 위원장은 “오늘 감사에서 여러 위원들이 미래성장산업국의 주요 현안과 사업 추진 과정에서 드러난 문제점을 지적하고 다양한 개선 의견을 제시했다”며 “그럼에도 위원들의 질의에 대해 집행부가 충분하고 성실한 답변을 하지 못한 부분에 대해서는 아쉬움과 유감을 표한다”고 말했다.이어 “행정사무감사는 단순히 질의와 답변으로 끝나는 자리가 아니라 도정의 문제점을 확인하고 개선 방안을 마련하는 중요한 과정”이라며 “집행부는 위원들의 지적과 요구사항을 무겁게 받아들이고, 책임 있는 답변과 함께 지적된 사항들이 실질적인 정책 개선과 후속 조치로 이어질 수 있도록 적극 노력해야 한다”고 당부했다.양승현 리포터