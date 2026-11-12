경기도의회 건설교통위원회, 행감서 교통정책 추진실태 및 도민 교통편의 개선 집중 점검

세줄 요약 교통국·공사·연수원 대상 행정사무감사 진행

버스 공공관리제·PM 안전·똑버스 운영 점검

답변 미흡·자료 부족으로 감사 중지 결정

이미지 확대 ▲경기도의회 건설교통위원회가 11일 상임위 회의실에서 교통국과 경기교통공사, 경기도교통연수원 대상 2026년 행정사무감사를 진행하고 있다. (사진=경기도의회)

이미지 확대 ▲고찬석 경기도의회 건설교통위원장이 11일 열린 교통 분야 행정사무감사에서 집행부에 성실한 자료 보완과 책임 있는 답변을 주문하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 건설교통위원회(위원장 고찬석)가 2026년 행정사무감사 3일 차인 지난 11일 상임위 회의실에서 교통국, 경기교통공사, 경기도교통연수원을 대상으로 행정사무감사를 열고, 도민의 교통편의 증진과 대중교통 서비스 개선 등 경기도 교통정책 전반을 집중 점검했다.이날 교통국을 대상으로 진행된 감사에서는 ▲행정사무감사 질의내용 사전 유출에 대한 경위 파악 및 조치 촉구 ▲버스 공공관리제 운영 투명성 확보 및 관리·감독 강화 ▲특별교통수단의 장시간 대기 문제 해소 및 배차체계 개선 ▲편하G 버스 도입 및 도색비 집행 과정의 예산 운영 적정성 ▲개인형 이동장치(PM) 안전대책 및 통합 신고체계 마련 ▲택시 통합사업구역의 택시 공급 불균형 해소 ▲똑버스 운행지역별 배차체계 개선 및 운영 효율화 ▲광역버스 대광위 이관 지연 ▲버스 무정차 운행 실태와 반복 민원 관리 ▲노선버스 차고지 및 휴게시설 전수조사 및 개선계획 수립 ▲전기버스 도입 확대에 따른 화재 안전대책 마련 ▲특정 업체의 반복적인 용역 수주에 따른 계약의 공정성 등에 관한 질의가 이어졌다.함께 수감에 나선 경기교통공사에 대해서는 ▲수의계약 현황과 계약업체 공개를 통한 계약 투명성 확보 ▲똑버스 운영 관련 이용 불편 개선책 마련 등을 당부했으며, 경기도교통연수원을 상대로는 ▲개인형 이동장치(PM) 안전교육 내실화 ▲화물차 운수종사자 안전교육 강화 ▲운수종사자 온라인 보수교육 확대 필요성 등을 짚었다.한편, 이날 감사 과정에서는 주요 질의에 대한 답변이 불명확하고 요구자료 제출이 미흡하다는 등 집행부의 감사 준비 부족을 질타하는 위원들의 지적이 잇따랐다. 이에 건설교통위원회는 정상적인 감사 진행이 어렵다고 보고 오후 10시 20분경 감사 중지를 선언했으며, 오는 16일 감사를 다시 이어가기로 결정했다.고찬석 위원장은 “행정사무감사의 기본은 정확한 자료 제출과 성실하고 책임 있는 답변”이라며 “집행부는 감사 과정에서 드러난 문제점을 엄중히 받아들이고 요구자료를 충실히 보완하는 한편 구체적이고 책임 있는 답변을 준비해 달라”고 주문했다. 아울러 의회 차원에서 버스공공관리제 조사 특별위원회 구성을 검토하겠다는 뜻도 함께 밝혔다.양승현 리포터