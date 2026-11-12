이대한 경기도의원 “교통연수원 인사위 특정 외부위원 4회 연임 부적절”… 투명한 인사·실효성 있는 교육 촉구

세줄 요약 교통연수원 인사위 외부위원 편중·장기 연임 지적

전문 분야·성별 다양화한 위원회 재구성 촉구

실습형 안전교육 강화와 청소년 PM 대책 주문

이미지 확대 ▲이대한 경기도의원(가운데)이 11일 교통국, 경기교통공사, 경기도교통연수원 대상 2026년 행정사무감사에서 질의하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 건설교통위원회 이대한 의원(더불어민주당, 남양주4)이 지난 11월 11일 열린 제395회 정례회 교통국, 경기교통공사, 경기도교통연수원 대상 2026년 행정사무감사에서 경기도교통연수원 인사위원회의 특정 위원 장기 연임 및 직군 편중 문제를 짚으며 전면적인 구성 개편을 요구했다. 또한 운수종사자 대상 실습 중심의 안전교육 강화와 교통약자 이동 편의 개선 등 도민이 현장에서 체감할 수 있는 정책 대안을 함께 제시했다.이날 이대한 의원은 경기도교통연수원 인사위원회 외부위원 3명이 전원 법무법인 소속 변호사로만 채워진 구성을 지적했다. 이 의원은 “직원의 채용, 승진, 징계 등 핵심 인사 사항을 다루는 위원회가 특정 직군으로만 채워져서는 안 된다”며 “법률 지식뿐만 아니라 인사관리, 노무, 성별 다양성 등 다양한 분야의 전문가가 고루 참여해야 한다”고 밝혔다.특히 특정 외부위원 1명이 지난 2017년 최초 위촉된 이래 4회 연속 연임해 현재 임기가 끝나는 2027년이면 총 재직기간이 10년에 이른다는 점을 문제 삼았다.연수원 측이 해당 위원은 연수원 자문변호사로서 기관 업무 이해도가 높다는 점을 사유로 설명하자, 이 의원은 “개인의 역량을 의심하는 것이 아니라, 한 사람이 너무 오랫동안 인사위원회를 독점하는 구조적 문제를 지적하는 것”이라며 인사 투명성을 확보하기 위해 전문 분야를 다변화하고 성별 균형을 반영해 위원회를 새롭게 구성할 것을 촉구했다. 이에 연수원 측은 지적 사항을 적극 검토해 위원 구성을 개선하겠다고 답변했다.운수종사자 안전교육 방식에 대한 개선 요구도 이어졌다. 이 의원은 단순 영상 시청에 그치는 기존 교육 방식을 지양하고, 현장에서 사고를 목격했을 때 2차 사고를 막고 신속히 초동 조치를 취할 수 있도록 현장 실습 위주의 교육을 강화해야 한다고 주문했다. 아울러 청소년들의 개인형 이동장치(PM) 불법 이용 실태를 거론하며 실효성 있는 청소년 대상 안전교육 및 홍보 대책 수립을 함께 요청했다.이어 진행된 경기교통공사 질의에서는 철도사업단이 추진 중인 도봉·옥정선(7호선 연장) 운영 준비 및 재정 확보 사안과 관련해 의회와의 사전 소통이 부족했다고 지적했다. 이 의원은 7호선 연장 노선의 개통이 늦어지는 상황과 현행 조례상 운영비 지원이 불가능해 일선 시군이 겪고 있는 재정적 부담을 짚으며 “집행부가 독단적으로 추진하다 막히면 의회로 넘어오는 관행이 답답하다”고 말했다.이어 “사업단을 시작할 때부터 의회와 충분히 소통했다면 처음부터 엉킨 실타래를 풀고 시작할 수 있었을 것”이라며 집행부의 일방적인 사업 추진 방식을 지적하고 의회와의 긴밀한 사전 협의를 당부했다.이 밖에도 이 의원은 경기교통공사에 UAM(도심항공교통) 관련 용역 결과에 대한 면밀한 후속 보고와 장애인콜택시의 아파트 단지 차단기 자동 통과 시스템 확대를 요청했다. 또한 교통국을 향해서는 폐차장 화재 예방 대책 마련과 버스정류장 주변 불법 주정차 단속 기준 일원화 등 교통안전 사각지대를 해소하기 위한 체계적인 사후 관리를 거듭 강조했다.양승현 리포터