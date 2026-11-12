김회철 경기도의원, 김포·파주소방서 행감서 “창고시설 화재 예방관리 강화해야”

세줄 요약 김포 창고시설 불량률 급증, 상시 점검 주문

파주 소규모 창고 조사 실적 저조 지적

겨울철 화재 대비 예방관리 강화 요구

이미지 확대 ▲김회철 경기도의원이 11일 김포소방서와 파주소방서 대상 2026년도 현지 행정사무감사에서 창고시설 화재안전관리 실태를 점검하며 질의하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 안전행정위원회 김회철 의원(더불어민주당, 화성6)이 지난 11일(수) 김포소방서와 파주소방서를 대상으로 진행한 2026년도 행정사무감사에서 관내 창고시설의 화재안전관리 실태와 소방 현장 대응체계를 집중 점검하고 선제적인 화재 예방활동 강화를 주문했다.이날 김회철 의원은 먼저 김포소방서를 상대로 한 감사에서 관내 창고시설 화재안전조사 불량률이 2025년 21.1%(38건 중 8건)에서 2026년 9월 기준 47.9%(48건 중 23건)로 두 배 이상 급증한 배경을 물었다.이에 대해 김포소방서장은 고촌지역 화재예방강화지구를 대상으로 집중점검을 벌이면서 건축법 관련 위반 사항까지 폭넓게 조사한 데 따른 결과라고 설명하며, 올해 적발된 불량 사항 23건은 전량 시정 조치를 마쳤다고 답했다.김 의원은 “사회적 이슈나 사고 발생에 따라 점검을 강화하는 것도 필요하지만, 평상시에도 일정한 수준의 점검이 유지돼야 예방 효과가 있을 것”이라며 일회성에 그치지 않는 상시 안전관리를 요청했다. 아울러 김포 관내에 저상소방차가 배치되어 있지 않은 현황을 짚으며, 신도시 내 공동주택 지하주차장 화재 발생에 대비한 향후 장비 도입 계획과 인접 소방관서와의 응원 지원체계를 면밀히 살폈다.이어 진행된 파주소방서 감사에서는 관내 전체 창고시설 1,763곳 가운데 올해 9월까지 이뤄진 화재안전조사가 32건에 머물렀고, 특히 일반등급 창고시설에 대한 조사 실적이 단 1건에 불과하다는 점을 지적했다.김 의원은 “소규모 창고시설은 겨울철 화재위험에 더욱 취약할 수 있는 만큼 평소 예방점검에 각별히 신경 써야 한다”며 “다가오는 겨울철에도 시민의 안전을 지키는 것은 물론, 현장 소방대원들의 건강과 안전에도 각별히 유의해 달라”고 당부했다.양승현 리포터