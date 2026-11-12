김태희 경기도의원, 의왕·군포·안산 공공주택지구 감정평가 권역 설정에 주민 의견 반영 촉구

세줄 요약 행감서 의왕·군포·안산 지구 보상 현안 점검

감정평가 권역 설정에 주민 의견 반영 촉구

LH·GH 협력 통한 이주대책 안내 강화 요구

이미지 확대 ▲김태희 경기도의원이 10일 경기주택도시공사(GH) 대상 도시환경위원회 행정사무감사에서 의왕·군포·안산 공공주택지구 보상 현안에 대해 질의하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 도시환경위원회 김태희 의원(더불어민주당 정책위원장, 안산2)이 지난 10일(화) 열린 제395회 정례회 도시환경위원회 행정사무감사에서 경기주택도시공사(GH)를 대상으로 의왕·군포·안산 공공주택지구의 감정평가 권역 설정과 이주대책 등 보상 관련 핵심 현안을 점검하고 주민 의견의 적극적인 반영을 요구했다.이날 김태희 의원은 “최근 의왕·군포·안산 공공주택지구 주민대책위원회와 제9차 간담회를 개최하면서 감정평가 권역 설정과 감정평가사 추천, 이주대책 등에 대한 주민들의 높은 관심을 확인했다”며 “오는 12월 보상계획 공고를 앞두고 있는 만큼 주민들의 요구사항을 면밀히 살펴야 한다”고 밝혔다.의왕·군포·안산 공공주택지구는 안산시와 군포시, 의왕시 일대 약 596만 8,000㎡ 부지에 조성되는 사업으로, 약 4만 1,500호 규모의 주택 공급이 예정돼 있다. 현재 경기도를 비롯해 LH, GH 등이 공동사업시행자로 참여하고 있으며 오는 12월 중 보상계획 공고가 이뤄질 계획이다.김 의원은 “3개 시에 걸쳐 사업이 추진되고 있어 감정평가 권역 설정에 따라 주민대책위원회의 감정평가사 추천 인원이 달라질 수 있다”며 “주민들의 재산권과 주거안정에 직결되는 사안인 만큼 GH가 LH 등 관계기관과 적극 협의해 주민 의견을 최대한 반영해야 한다”고 촉구했다.이어 “기존 공공주택지구의 감정평가 권역 설정 사례와 관련 절차를 주민들에게 충분히 안내하고, 이주대책 등 주요 현안도 세심하게 살펴 주민들의 혼란과 불편을 최소화해야 한다”고 당부했다.끝으로 김 의원은 “의왕·군포·안산 공공주택지구는 사업 추진에 오랜 시간이 걸린 만큼 주민들의 기대가 큰 사업”이라며 “GH가 공동사업시행자로서 책임감을 갖고 주민들의 주요 요구사항이 보상 과정에 충분히 반영될 수 있도록 적극적인 역할을 해주길 바란다”고 강조했다.양승현 리포터