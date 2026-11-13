이오수 경기도의원 “장애인 선수 용품비는 0원, 홍보·해단식엔 7천만 원… 예산 집행 질타”

세줄 요약 장애인 선수 용품비 2500만원 전액 미집행 지적

홍보비·해단식 비용 7000만원대 집행 비판

보조금 정산 지연과 안전관리 검증 부실 추궁

이미지 확대 ▲이오수 경기도의회 문화체육관광위원회 부위원장이 12일 열린 경기도장애인체육회 등 행정사무감사에서 보조금 집행 문제를 질의하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 문화체육관광위원회 이오수 부위원장(국민의힘, 수원9)은 11월 12일 진행된 경기도체육회 및 경기도장애인체육회 대상 행정사무감사에서 국제친선태권도대회 보조금의 집행·정산 과정에서 드러난 문제점을 짚으며 전반적인 관리체계 정비를 촉구했다.이날 이 부위원장은 지난해 9월 고양시에서 개최된 동일한 태권도대회에 경기스페셜올림픽코리아 1억원, 경기도장애인태권도협회 1억 5천만원 등 총 2억 5천만원의 예산이 각각 교부된 경위를 확인했다. 특히 추가 지원금 1억 5천만원이 대회 개막 불과 나흘 전에 신청된 점을 지목하며, 두 사업 간 예산 중복 집행 여부와 교부 결정 당시의 검증자료를 제출할 것을 요구했다.아울러 경기스페셜올림픽코리아가 수행한 1억원 규모 사업에서 대회 직전 선수·임원 숙식비 명목으로 4,965만원이 새로 편성된 데 반해, 응급차량·응급요원 배치 및 상해보험 예산은 전액 삭감된 점도 문제 삼았다. 행사대행사 측이 해당 비용을 부담하기로 했다는 해명이 나왔으나, 체육회 담당자가 실제 보험가입 증빙서류와 안전관리 자료를 확인했는지 즉각 답하지 못하자 사전 검증이 미흡했다고 지적했다.보조금 정산이 늦어진 사안도 도마에 올랐다. 대회가 끝난 뒤 15일 안에 정산을 마치도록 규정된 교부조건에도 불구하고 실제 정산보고서는 약 3개월이 지나서야 접수됐으며, 체육회 측은 별도의 기한 연장 승인 절차 없이 인력 부족 등 현실적 여건을 감안해 지연 제출을 묵인해 왔다는 취지로 답했다.특히 경기도장애인태권도협회에 교부된 1억 5천만원 가운데 선수 도복·용품 지원비로 책정된 2,500만원은 한 푼도 집행되지 않은 반면, 홍보비 4,251만원과 선수단·자원봉사자 해단식 비용 2,886만원 등 총 7,138만원이 지출된 사실이 확인됐다. 이는 전체 집행 금액의 약 66%에 달하는 비중이다.이에 이 부위원장은 당초 참가선수 480명에게 지급하기로 계획했던 용품 지원사업이 무산된 배경과 최종 의사결정 주체를 묻고, 선수들에 대한 직접 지원 대신 홍보 및 행사성 경비에 예산이 쏠린 것이 당초 사업 취지에 부합하는지 추궁했다.이와 함께 이 부위원장은 경기도체육회를 상대로 현재 도내 31개 시군에서 활발히 동호인 활동이 이뤄지고 있는 게이트볼을 도민체전 시범종목으로 채택할 수 있도록 관련 규정 개정을 검토해 달라고 주문했다. 이에 대해 체육회 측은 대한체육회 및 경기도와 협의를 거쳐 검토하겠다고 답변했다.이오수 부위원장은 “장애인체육 지원 예산은 선수들의 체육활동 참여와 권익 향상을 위해 사용돼야 하는 소중한 공공재원”이라며 “보조금 교부부터 정산까지 관리체계를 철저히 점검하고 실효성 있는 재발 방지 대책을 마련해야 한다”고 강조했다.양승현 리포터