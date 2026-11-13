김회철 경기도의원 “119안심콜 가입 확대, 소방행정 넘어 지역사회 협력 필요”

세줄 요약 미등록 고시원 12곳 발굴 사례 점검

후속 안전조치와 타 지역 공유 주문

119안심콜 가입 확대 위한 협력 강조

이미지 확대 ▲김회철 경기도의원이 12일 수원남부소방서에서 열린 안전행정위원회 현지 행정사무감사에서 질의하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 안전행정위원회 김회철 의원(더불어민주당, 화성6)은 12일 수원남부소방서에서 열린 2026년도 행정사무감사에서 미등록 고시원의 안전관리 실태와 119안심콜 서비스 운영 현황을 살펴보고, 유관기관 간 행정협력 체계를 강화할 것을 주문했다.이날 감사에서 김 의원은 수원남부소방서가 수원시와의 행정자료 대조를 통해 소방안전관리 대상에서 빠져 있던 고시원 12곳을 발굴한 점을 언급하며, 해당 시설들에 대한 소방시설 완비증명 등 후속조치가 어떻게 이루어지고 있는지 물었다.이에 대해 박평재 수원남부소방서장은 일부 시설에 대한 조치는 마쳤으며, 나머지 시설들도 관련 절차를 밟고 있다고 답했다.김 의원은 “행정기관 간 자료 비교만으로도 관리 사각지대를 찾아낼 수 있다는 점에서 좋은 사례”라며 “다른 지역에서도 유사한 사례가 발생할 수 있는 만큼 소방재난본부와 타 소방관서에도 공유해 달라”고 당부했다.이와 함께 119안심콜 서비스 운영 실태도 점검했다. 김 의원은 가입자 수가 2025년 448명에서 2026년 1,828명으로 늘었으나, 수원시 전체 인구 규모에 비하면 여전히 가입률이 저조하다고 지적했다.김 의원은 “소방서가 직접 홍보하는 방식만으로는 가입자 확대에 한계가 있다”며 “지역 행정기관과 사회단체, 학교 등과 협력해 홍보 대상을 넓히고 가입을 지원하는 방안을 검토해야 한다”고 제안했다.끝으로 김 의원은 “좋은 제도를 만들어 놓았다면 많은 시민이 실제로 활용할 수 있도록 하는 것이 중요하다”며 “수원남부소방서가 관계기관과의 협력을 통해 119안심콜 활성화에 선도적으로 나서주길 바란다”고 강조했다.양승현 리포터