윤충식 경기도의원 “빈틈없는 사전 준비와 꾸준한 훈련으로 현장 대응 강화해야”

세줄 요약 반복 오인신고 개선체계 구축 주문

하남 인구 증가 따른 현장 부담 점검

과천 밀집도 맞춘 대응과 훈련 강조

이미지 확대 ▲윤충식 경기도의원이 12일 과천소방서에서 열린 안전행정위원회 현지 행정사무감사에서 회의를 주재하며 발언하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 안전행정위원회 윤충식 의원(국민의힘, 포천1)은 12일 하남소방서와 과천소방서를 상대로 진행된 2026년도 행정사무감사에서 반복적인 오인신고를 줄이기 위한 개선체계 구축을 제안하고, 지역 여건에 맞춘 소방 대응과 지속적인 훈련의 중요성을 강조했다.이날 하남소방서 감사에서 윤 의원은 경보설비 오류나 설치 환경 문제 등으로 인해 동일한 장소로 반복 출동하는 실태를 지적하며, 오인신고 발생 이후 명확한 원인 개선과 사후관리가 뒤따라야 한다고 짚었다.윤충식 의원은 “오인신고로 출동했던 장소에서 같은 문제가 두 번, 세 번 반복되지 않도록 기기와 설치 환경의 개선을 유도할 수 있는 체계가 필요하다”며 “소방재난본부와 사례를 공유하고, 소방서 간 공동으로 개선방안을 연구해 불필요한 출동과 행정력 소모를 줄여 달라”고 요청했다. 아울러 기기 교체 등 실질적인 개선조치가 이행됐는지 유선 확인 등의 방식으로 점검하는 사후관리 방안도 함께 제시했다.이와 함께 하남시의 인구 증가세와 화재 출동건수를 바탕으로 현장 소방 인력의 업무 부담도 점검했다. 제출된 자료에 따르면 올해 9월까지 하남소방서의 화재 출동은 883건, 실제 화재 진압은 140건으로 집계됐으며, 소방공무원 1인당 담당인구는 1,495명 수준이다. 윤 의원은 연천소방서와의 수치 비교를 통해 담당인구 및 출동 수요의 격차를 짚으며, 현재 인력 규모로 현장 업무를 수행하는 데 애로사항이 없는지 확인했다.이어 진행된 과천소방서 감사에서는 밀집도가 높은 과천 지역의 특성에 부합하는 대응 여건을 마련할 것을 주문했다. 특히 소방 훈련은 현장 대응 기술을 습득하는 것뿐만 아니라 대원들의 긴장감과 대응 의식을 다잡는 핵심 과정이라는 점을 역설했다.윤충식 의원은 “훈련의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않다”며 “평소 훈련을 게을리하지 않고, 과천시민과 경기도민의 안전을 위해 지속적으로 노력해 달라”고 당부했다.양승현 리포터